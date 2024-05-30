Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы

Так, 1 июня ночью столбик термометра покажет +2…+7 градусов, днем же воздух прогреется до +14…+19. На протяжении суток ожидается дождь и облачность, в некоторых районах области прогнозируется гроза. Кроме того, в этот день будет усиление порывов ветра до 15-20 м/с.