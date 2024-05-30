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Published Сегодня, 09:37

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Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы

30 мая 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
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Лето в Омской области начнется с дождя и грозы

Согласно прогнозу синоптиков, первые дни лета в регионе будут пасмурными и дождливыми.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, начало лета в регионе выдастся пасмурным и дождливым.

Так, 1 июня ночью столбик термометра покажет +2…+7 градусов, днем же воздух прогреется до +14…+19. На протяжении суток ожидается дождь и облачность, в некоторых районах области прогнозируется гроза. Кроме того, в этот день будет усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

2 июня станет чуть теплее. В темное время суток температура воздуха составит +2…+7 градусов, днем — +17…+22, осадков не ожидается.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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