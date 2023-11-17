Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области

За первые 10 дней ноября температура воздуха превысила климатическую норму на 1-2 градуса и составила -1… -4 градуса. Более значительное превышение нормы за последние 10 лет наблюдалось только дважды — в 2013 и 2020 году. Так, за последние четверо суток, температура воздуха повсеместно выше нормы на 9 градусов, такое же высокое значение наблюдалось только в 2013 году.