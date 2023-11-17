Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
За первые 10 дней ноября температура воздуха превысила климатическую норму на 1-2 градуса и составила -1… -4 градуса. Более значительное превышение нормы за последние 10 лет наблюдалось только дважды — в 2013 и 2020 году. Так, за последние четверо суток, температура воздуха повсеместно выше нормы на 9 градусов, такое же высокое значение наблюдалось только в 2013 году.
«Действительно, в этом году ноябрь существенно отличается от климатической нормы. Причина — прохождение через Омскую область теплых атлантических циклонов. Создавшиеся погодные условия не характерны для этого времени года, но не так уж редки в последние годы», — рассказала начальник ФГБУ Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
Однако несмотря на сильное повышение температуры, перекрытие исторического рекорда случилось только однажды — 8 ноября. В этот день абсолютный максимум температуры воздуха составил +8 градусов, а предыдущий рекорд — +7 — был зафиксирован ровно 94 года назад, 8 ноября 1929 года.
В ФГБУ Обь-Иртышского УГМС предупредили, что 18 ноября через регион пройдет активный циклонический процесс, из-за которого ожидаются дожди и мокрый снег. На следующий день, 19 ноября, возможно повсеместное похолодание, температура воздуха понизится, ночью до -7…-13 градусов. В большинстве районов установится снежный покров.