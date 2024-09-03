Включение отопления, осень по-зимнему и «Газель» под землей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Новость №1. В «Тепловой компании» объяснили, когда появится отопление в домах омичей
Сейчас Омская область готова к отопительному сезону на 85%, достигнуть полной готовности планируется в ближайшие две недели. По словам Владимира Шнипко, межотопительный сезон проходит стремительно, за это время коммунальным службам необходимо выполнить большой объем работ. Напомним, что, согласно нормативам, отопление включают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов.
Новость №2. Стало известно, когда в Омскую область придет циклон с первым снегом
Синоптики предупредили омичей, что в сентябре их ждут температурные качели. Ближайшая неделя будет по-осеннему теплой, а с 13 сентября в регионе резко похолодает. До 16 сентября прогнозируют +5… +12 градусов. Перемены погоды связаны с северным циклоном, который накроет Омскую область.
Новость №3. На ремонтируемой улице в Омске грузовая «Газель» ушла под землю
Сегодня днем на улице Маяковского в Октябрьском округе грузовая ГАЗель провалилась в под землю. Произошедшее попало на видео, запись быстро распространилась по городским пабликам. На кадрах видно, что дорога вся в ямах, которые после дождя наполнились лужами. Вероятно, именно это стало причиной инцидента.