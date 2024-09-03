Включение отопления, осень по-зимнему и «Газель» под землей. Омск сегодня

Сегодня днем на улице Маяковского в Октябрьском округе грузовая ГАЗель провалилась в под землю. Произошедшее попало на видео, запись быстро распространилась по городским пабликам. На кадрах видно, что дорога вся в ямах, которые после дождя наполнились лужами. Вероятно, именно это стало причиной инцидента.