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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

До конца недели дожди продолжат заливать Омскую область

Тонем дальше. Омские синоптики дали неутешительный прогноз погоды на остаток недели

18 июля 2024, 13:08
Фото: 1MI

До конца недели дожди продолжат заливать Омскую область

Синоптики предупредили жителей региона, что непогода не планирует отступать: осадки, грозы и сильный ветер продолжатся до конца недели.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, до конца недели регион не покинут осадки, сохранится облачность и сильный ветер.

Завтра, 19 июля, температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем — +21…+26. На протяжении суток ожидаются дожди, местами сильные, грозы и усиление порывов ветра до 18 м/с.

В субботу, 20 июля, в темное время суток воздух прогреется до +11…+16 градусов, днем температура поднимется до +21…+26. Продолжатся дожди, в отдельных районах прогнозируется гроза и ветер порывами 12 м/с.

21 июля станет прохладнее. Днем столбик термометра покажет +20…+25 градусов, а ночью — +11…+16. Местами по области стоит ждать осадков, гроз и сильного ветра, порывы будут достигать 18 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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