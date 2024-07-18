Тонем дальше. Омские синоптики дали неутешительный прогноз погоды на остаток недели

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, до конца недели регион не покинут осадки, сохранится облачность и сильный ветер.
Завтра, 19 июля, температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем — +21…+26. На протяжении суток ожидаются дожди, местами сильные, грозы и усиление порывов ветра до 18 м/с.
В субботу, 20 июля, в темное время суток воздух прогреется до +11…+16 градусов, днем температура поднимется до +21…+26. Продолжатся дожди, в отдельных районах прогнозируется гроза и ветер порывами 12 м/с.
21 июля станет прохладнее. Днем столбик термометра покажет +20…+25 градусов, а ночью — +11…+16. Местами по области стоит ждать осадков, гроз и сильного ветра, порывы будут достигать 18 м/с.