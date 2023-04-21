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В молочной продукции омского производителя нашли кишечную палочку

21 апреля 2023, 13:16
Фото: 1MI
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Всего за первые три месяца года в Роспотребнадзор поступило 752 пробы молочных продуктов. 21 из них не соответствовала нормативам.

Роспотребнадзор Омской области подвел итоги 1 квартала 2023 года по контролю качества молока и молочной продукции.

За первые три месяца года в ведомство поступило 752 пробы молочных продуктов. 21 из них не соответствовала нормативам. При этом 9 проб (1,2%) выявили фальсификат.

«Одним из местных предприятий, вырабатывающих и реализующих продукцию, в т. ч. за пределами Омской области, не соответствующую обязательным требованиям по признакам фальсификации и по микробиологическим показателям безопасности является ООО „ВНИМИ — Сибирь“», — сообщили в Роспотребнадзоре.

За 1 квартал в 5 пробах молочной продукции компании содержались бактерии группы кишечной палочки.

В ведомстве составили административный протокол, а недоброкачественную продукцию изъяли из оборота.

Ранее Город55 сообщал, что в Омскую область из Кургана отправили партию подозрительного молока. Производитель сбывал продукцию через фантомную площадку.

В Омскую область тайком завозили молочный суррогат из Кургана
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#Евгений Игишев#Молоко#Роспотребнадзор#Кишечная палочка#Общество#Продукты#Пищевые продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Омск#Омская область
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