В молочной продукции омского производителя нашли кишечную палочку

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Роспотребнадзор Омской области подвел итоги 1 квартала 2023 года по контролю качества молока и молочной продукции.
За первые три месяца года в ведомство поступило 752 пробы молочных продуктов. 21 из них не соответствовала нормативам. При этом 9 проб (1,2%) выявили фальсификат.
«Одним из местных предприятий, вырабатывающих и реализующих продукцию, в т. ч. за пределами Омской области, не соответствующую обязательным требованиям по признакам фальсификации и по микробиологическим показателям безопасности является ООО „ВНИМИ — Сибирь“», — сообщили в Роспотребнадзоре.
За 1 квартал в 5 пробах молочной продукции компании содержались бактерии группы кишечной палочки.
В ведомстве составили административный протокол, а недоброкачественную продукцию изъяли из оборота.
Ранее Город55 сообщал, что в Омскую область из Кургана отправили партию подозрительного молока. Производитель сбывал продукцию через фантомную площадку.