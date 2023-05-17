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Завод произвел 730 тонн сливок и сырного зерна. В Омске нашли предприятие-призрак

17 мая 2023, 11:36
Фото: Город55
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Омичей предупредили о предприятии-призраке, выпускающем молочную продукцию

О несуществующем предприятии и молочной продукции предупредили в омском Роспотребнадзоре.

Россельхознадзор сообщает, что в мае 2023 года выявлено предприятие-фантом. Выяснилось, что ООО «Ситиплюс» ввело в оборот 730 тонн молочной продукции (сливки и сырное зерно) без ветеринарно-сопроводительного документа.

«Отсутствие информации о происхождении продукции не позволяет установить ее качество и безопасность, а также нарушает принцип прослеживаемости», — отметили в Россельхознадзоре.

Кроме того, по адресу регистрации предприятия расположен Центральный рынок. По итогу площадку ООО «Ситиплюс» признали фантомной и исключили из реестра «Цербер». Также ведомство признало площадку получателя фантомной и заблокировало дальнейшие поставки.

Отметим, что информацию направили в правоохранительные органы. Всего с начала этого года омский Россельхознадзор выявил 22 фантомных предприятия.

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#Ксения Карагодина#Предприятие#Нарушение#Молочная продукция#Фантомная площадка#Россельхознадзор#Общество#Город#Происшествия#Продукты#Молочные продукты#Новости#Омск#Омская область
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