Завод произвел 730 тонн сливок и сырного зерна. В Омске нашли предприятие-призрак

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Россельхознадзор сообщает, что в мае 2023 года выявлено предприятие-фантом. Выяснилось, что ООО «Ситиплюс» ввело в оборот 730 тонн молочной продукции (сливки и сырное зерно) без ветеринарно-сопроводительного документа.
«Отсутствие информации о происхождении продукции не позволяет установить ее качество и безопасность, а также нарушает принцип прослеживаемости», — отметили в Россельхознадзоре.
Кроме того, по адресу регистрации предприятия расположен Центральный рынок. По итогу площадку ООО «Ситиплюс» признали фантомной и исключили из реестра «Цербер». Также ведомство признало площадку получателя фантомной и заблокировало дальнейшие поставки.
Отметим, что информацию направили в правоохранительные органы. Всего с начала этого года омский Россельхознадзор выявил 22 фантомных предприятия.