Завод произвел 730 тонн сливок и сырного зерна. В Омске нашли предприятие-призрак

Кроме того, по адресу регистрации предприятия расположен Центральный рынок. По итогу площадку ООО «Ситиплюс» признали фантомной и исключили из реестра «Цербер». Также ведомство признало площадку получателя фантомной и заблокировало дальнейшие поставки.