Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку

Наибольшее количество нарушений нашли в продукции «ВНИМИ-Сибирь». В прошлом году 13 из 21 образца оказались фальсифицированной молочкой, еще 8 проб не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В результате на юридическое лицо составлено 9 протоколов на 209 000 рублей, из них 5 — судебных.