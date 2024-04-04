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Стало известно, какие омские предприятия изготавливают опасную молочку

Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку

4 апреля 2024, 13:30
Фото: 1MI

Стало известно, какие омские предприятия изготавливают опасную молочку

Региональный Роспотребнадзор проверил деятельность омских предприятий и выявил ряд нарушений в изготовлении молочной продукции.

В прошлом году региональный Роспотребнадзор провел 771 проверку деятельности предприятий, которые занимаются изготовлением молочной продукции. В результате было организовано 647 профилактических мероприятий, выдано 68 предостережений и сделано 387 профилактических визитов, а на исследование отобрано 3104 пробы молока и молочной продукции.

В ходе исследований специалисты установили, что качество молока в регионе ухудшилось. Из всей исследованной молочки 26 проб оказались фальсифицированной продукцией, из них: 15 проб сливочного масла, 1 проба питьевого молока, 2 пробы напитка «Снежок», 3 пробы сметаны, по 2 пробы сухого молока и плавленого сыра, 1 проба мороженного.

В списке предприятий, которые попались на изготовлении фальсифицированной молочной продукции, следующие:

  • ООО «ВНИМИ — Сибирь» — 13 проб (2 пробы напитка «Снежок», 8 проб масла сливочного, 3 пробы сметаны).
  • ИП Иванов С. А. — 1 проба (молоко питьевое пастеризованное).
  • ООО «Ястро-переработка» — 1 проба (сыр плавленый).
  • ИП Трофимова М.Н. — 1 проба (масло сливочное).
  • ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский» — 1 проба (сыр плавленный).

Наибольшее количество нарушений нашли в продукции «ВНИМИ-Сибирь». В прошлом году 13 из 21 образца оказались фальсифицированной молочкой, еще 8 проб не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В результате на юридическое лицо составлено 9 протоколов на 209 000 рублей, из них 5 — судебных.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Молочные продукты#Молочная продукция#Молоко#Нарушитель#Молочный завод#Анастасия Баянова#Кисломолочные продукты
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