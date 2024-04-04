Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В прошлом году региональный Роспотребнадзор провел 771 проверку деятельности предприятий, которые занимаются изготовлением молочной продукции. В результате было организовано 647 профилактических мероприятий, выдано 68 предостережений и сделано 387 профилактических визитов, а на исследование отобрано 3104 пробы молока и молочной продукции.
В ходе исследований специалисты установили, что качество молока в регионе ухудшилось. Из всей исследованной молочки 26 проб оказались фальсифицированной продукцией, из них: 15 проб сливочного масла, 1 проба питьевого молока, 2 пробы напитка «Снежок», 3 пробы сметаны, по 2 пробы сухого молока и плавленого сыра, 1 проба мороженного.
В списке предприятий, которые попались на изготовлении фальсифицированной молочной продукции, следующие:
Наибольшее количество нарушений нашли в продукции «ВНИМИ-Сибирь». В прошлом году 13 из 21 образца оказались фальсифицированной молочкой, еще 8 проб не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В результате на юридическое лицо составлено 9 протоколов на 209 000 рублей, из них 5 — судебных.