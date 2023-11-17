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Потребители в опасности. В Омске из килограмма молока изготовили полтонны продукции

17 ноября 2023, 08:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске килограмм сырого молока превратился в полтонны молочной продукции

О серьезных нарушениях в области молочного производства рассказали в Россельхознадзоре.

Факт производства молока неизвестного происхождения выявили во время проверки на площадке ООО ТПК «Молпродукт», расположенной в Одесском районе.

Сотрудники Россельхознадзора установили, что 7 ноября уполномоченное лицо предприятия оформило транзакцию «переработка/производство», в которой из 1,025 кг сырого молока неожиданно получилось 470,404 кг молочной продукции (сыр, сливочное масло, сметана, творог, йогурт).

Вес продукции превысил объем использованного сырья в 458 раз. В ходе проверки был сделан вывод, что молочная продукция предприятии изготавливается из сырья неизвестного происхождения. Такие методы не только нарушают требования, но и являются опасными для потребителей.

Кроме того, ООО ТПК «Молпродукт» не предоставляет свою продукцию для исследования в государственных лабораториях, чтобы подтвердить ее качество и безопасность.

За грубые нарушения управление Россельхознадзора выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

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