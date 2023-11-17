Потребители в опасности. В Омске из килограмма молока изготовили полтонны продукции

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Published Сегодня, 08:51
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Факт производства молока неизвестного происхождения выявили во время проверки на площадке ООО ТПК «Молпродукт», расположенной в Одесском районе.
Сотрудники Россельхознадзора установили, что 7 ноября уполномоченное лицо предприятия оформило транзакцию «переработка/производство», в которой из 1,025 кг сырого молока неожиданно получилось 470,404 кг молочной продукции (сыр, сливочное масло, сметана, творог, йогурт).
Вес продукции превысил объем использованного сырья в 458 раз. В ходе проверки был сделан вывод, что молочная продукция предприятии изготавливается из сырья неизвестного происхождения. Такие методы не только нарушают требования, но и являются опасными для потребителей.
Кроме того, ООО ТПК «Молпродукт» не предоставляет свою продукцию для исследования в государственных лабораториях, чтобы подтвердить ее качество и безопасность.
За грубые нарушения управление Россельхознадзора выдало предприятию предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.