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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

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Аномальная жара, появление клещей и небезопасная молочка. Омск сегодня

4 апреля 2024, 14:26
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омск столкнется с необычной для весны жарой

По данным сервиса Яндекс.Погода, на Омск надвигается совершенно непривычная для весны температура. Начиная с 24 апреля омичей ожидают температуры выше 20 градусов тепла: в среду столбик термометра «дотянется» до 19 градусов, на следующий день обновит рекорд, показав уже 21 градус, в пятницу температура составит 22 градуса тепла. Пик внезапного потепления придется на субботу, 27 апреля: воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
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Новость №2. Омичи начали замечать клещей в городских парках

Сегодня омичи сообщили о первый клещах в городе. Омичка рассказала Городу55, что во время прогулки на ее собаку упал клещ. К счастью, укуса удалось избежать, насекомое быстро заметили. Напомним, что клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку.

Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
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Новость №3. Стало известно, какие омские предприятия изготавливают молочные продукты с сомнительным составом

Во время проверок на предприятиях, которые занимаются изготовлением молочной продукции, региональный Роспотребнадзор выявил ряд серьезных нарушений. Из всей исследованной молочки 26 проб оказались фальсифицированной продукцией, наибольшее количество нарушений нашли в продукции «ВНИМИ-Сибирь».

Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку
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