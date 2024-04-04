Аномальная жара, появление клещей и небезопасная молочка. Омск сегодня

Сегодня омичи сообщили о первый клещах в городе. Омичка рассказала Городу55, что во время прогулки на ее собаку упал клещ. К счастью, укуса удалось избежать, насекомое быстро заметили. Напомним, что клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, сыпной клещевой тиф, боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическую лихорадку.