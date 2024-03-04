Только суд. Омские предприниматели поставляли в больницы и детсады опасную молочку

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Сегодня прошли прения сторон по делу двух предпринимателей, которые поставляли в больницы и детские сады фальсифицированную молочную продукцию. Они обвиняются в совершении 6 преступлений по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ. В прениях по делу выступила прокуратура.
Следствие предварительно установило, что бывшие супруги являлись директорами двух фирм. Они создали специальную схему поставок фальсифицированной молочной продукции для 4 больниц и 2 детских садов. Обвиняемые закупали необходимую молочку, в состав которой входили заменители молочных жиров, а потом наклеивали на продукцию фальшивые этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверную информацию. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.
Во время проверки сотрудникам Россельхознадзора удалось изъять более 2,8 тонн некачественной молочной продукции со склада предпринимателей. Бывшая семейная пара частично признала вину в произошедшем, однако выплатила лишь 35 тысяч рублей ущерба.
Гособвинитель предложил назначить мужчине наказание в виде 6 лет заключения, а его женщина — 5 лет. Кроме того, предполагается, что они должны полностью возместить причиненный ущерб. Оглашение приговора состоится на следующем заседании, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.