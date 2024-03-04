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Пара омских предпринимателей поставляла в больницы и детсады опасную продукцию

Только суд. Омские предприниматели поставляли в больницы и детсады опасную молочку

4 марта 2024, 11:10
Фото: 1MI

Пара омских предпринимателей поставляла в больницы и детсады опасную продукцию

Пара бизнесменов закупала продукцию с заменителями молочного жира, а потом переклеивала этикетки и вносила ложные данные в систему «Меркурий».

Сегодня прошли прения сторон по делу двух предпринимателей, которые поставляли в больницы и детские сады фальсифицированную молочную продукцию. Они обвиняются в совершении 6 преступлений по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ. В прениях по делу выступила прокуратура.

Следствие предварительно установило, что бывшие супруги являлись директорами двух фирм. Они создали специальную схему поставок фальсифицированной молочной продукции для 4 больниц и 2 детских садов. Обвиняемые закупали необходимую молочку, в состав которой входили заменители молочных жиров, а потом наклеивали на продукцию фальшивые этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверную информацию. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Во время проверки сотрудникам Россельхознадзора удалось изъять более 2,8 тонн некачественной молочной продукции со склада предпринимателей. Бывшая семейная пара частично признала вину в произошедшем, однако выплатила лишь 35 тысяч рублей ущерба.

Гособвинитель предложил назначить мужчине наказание в виде 6 лет заключения, а его женщина — 5 лет. Кроме того, предполагается, что они должны полностью возместить причиненный ущерб. Оглашение приговора состоится на следующем заседании, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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