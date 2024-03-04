Только суд. Омские предприниматели поставляли в больницы и детсады опасную молочку

Следствие предварительно установило, что бывшие супруги являлись директорами двух фирм. Они создали специальную схему поставок фальсифицированной молочной продукции для 4 больниц и 2 детских садов. Обвиняемые закупали необходимую молочку, в состав которой входили заменители молочных жиров, а потом наклеивали на продукцию фальшивые этикетки и вносили в систему «Меркурий» недостоверную информацию. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.