Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Истек срок годности. В Омской области за год ухудшилось качество молочной продукции

8 февраля 2023, 12:06
Фото: Город55

В 2022 году в Омской области ухудшилось качество молочной продукции на 5%

Изъято 18 партий недоброкачественной молочной продукции в объеме — 583,74 кг

В Роспотребнадзоре представили итоги по контролю над качеством и безопасностью молока и молочных продуктов в регионе за 2022 год. Специалисты отобрали и исследовали 3678 проб молока и молочной продукции.

«Ухудшилось качество выпускаемой продукции по санитарно-химическим и физико-химическим показателям: 2,4% за 2021 год против 4,8% за 2022г», — отметили в ведомстве.

В прошлом году на предприятиях удельный вес нестандартных проб продукции по микробиологическим показателям составил 2,0%. Отметим, что в 2021 году этот показатель был — 2,6%.

За год качество молока и молочной продукции ухудшилось по микробиологическим показателям с 1,6% до 2,3% (2022 год). А на фальсифицированную молочную продукцию пришлось 0,7% от общего количества исследований.

Отметим, что 35 обращений поступило в надзорный орган, из них подтвердилось — 8, а также было объявлено 7 предостережений. Омичи жаловались на:

  • продажу молока и молочной продукции с истекшим сроком годности;
  • продукцию ненадлежащего качества;
  • несоблюдение условий хранения;
  • продажу фальсифицированной продукции.

По итогу составлено 22 административных протокола на 360 тысяч рублей.

В Омске обнаружили запрещенный фермент в молочной продукции
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Производство#Молочные продукты#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Сегодня, 09:30
На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
Сегодня, 04:57
В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ
Сегодня, 11:20
«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии
Сегодня, 05:57
Не почувствуют перехода. В депспорта сообщили о судьбе коллективов «Красной звезды»
Сегодня, 06:44
Инсайд. Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором
Сегодня, 05:04