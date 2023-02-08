Истек срок годности. В Омской области за год ухудшилось качество молочной продукции

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Роспотребнадзоре представили итоги по контролю над качеством и безопасностью молока и молочных продуктов в регионе за 2022 год. Специалисты отобрали и исследовали 3678 проб молока и молочной продукции.
«Ухудшилось качество выпускаемой продукции по санитарно-химическим и физико-химическим показателям: 2,4% за 2021 год против 4,8% за 2022г», — отметили в ведомстве.
В прошлом году на предприятиях удельный вес нестандартных проб продукции по микробиологическим показателям составил 2,0%. Отметим, что в 2021 году этот показатель был — 2,6%.
За год качество молока и молочной продукции ухудшилось по микробиологическим показателям с 1,6% до 2,3% (2022 год). А на фальсифицированную молочную продукцию пришлось 0,7% от общего количества исследований.
Отметим, что 35 обращений поступило в надзорный орган, из них подтвердилось — 8, а также было объявлено 7 предостережений. Омичи жаловались на:
По итогу составлено 22 административных протокола на 360 тысяч рублей.