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Омская молочная продукция победила на всероссийском конкурсе «Молочный успех»

11 сентября 2023, 09:01
Фото: Город55
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Дегустационный конкурс молочной продукции «Молочный успех-2023» проходил с 5 по 7 сентября в рамках IX Международного молочного бизнес — форума ЕАЭС в Сочи.

Организатором мероприятия стал Молочный союз России — некоммерческое объединение производителей товарного молока и молочной продукции.

В конкурсе приняли участие 20 предприятий из 16 регионов России и 7 предприятий из республики Беларусь. На дегустации было представлено 136 образцов молочной продукции в 20 разных номинациях.

Дегустационная комиссия высоко оценила кисломолочные продукты Омских производителей. Так, ряженка Омского «Центра питательных смесей», получила гран-при конкурса. Также дегустаторы оценили персиковый йогурт и молочный овсяный кисель этого же производителя.

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#Омск#Омская область#Конкурс#Новости#Форум#Молочные продукты#Молочная продукция#Молоко#Анастасия Баянова#Кисломолочные продукты
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