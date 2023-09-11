Омская молочная продукция победила на всероссийском конкурсе «Молочный успех»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Организатором мероприятия стал Молочный союз России — некоммерческое объединение производителей товарного молока и молочной продукции.
В конкурсе приняли участие 20 предприятий из 16 регионов России и 7 предприятий из республики Беларусь. На дегустации было представлено 136 образцов молочной продукции в 20 разных номинациях.
Дегустационная комиссия высоко оценила кисломолочные продукты Омских производителей. Так, ряженка Омского «Центра питательных смесей», получила гран-при конкурса. Также дегустаторы оценили персиковый йогурт и молочный овсяный кисель этого же производителя.