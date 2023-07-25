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«Изготовлена неизвестно кем». Омичей предупредили о фальсифицированной «молочке»

25 июля 2023, 09:33
Фото: 1MI
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Омский Роспотребнадзор предупредил о некачественной молочной продукции на прилавках

Товары сомнительного качества могли попасть на прилавки из Рязанской области.

Омский Роспотребнадзор предупредил о возможном появлении на прилавках фальсифицированной молочной продукции. Товар может попасть в регион из Рязанской области. На упаковке указан адрес производства, однако по факту там находятся оптовые склады не имеющие отношения к изготовлению молочной продукции.

«Молочная продукция, на маркировке которой указан изготовитель ООО „МИЛКА — М“ (г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69, стр. А с. 2.), изготовлена неизвестными лицами в неизвестных условиях и маркируется с использованием сведений о производителе, принадлежащему другому хозяйствующему субъекту», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В Рязани в правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и реализации товаров не отвечающих требованиям безопасности, а в Роспотребнадзоре по Омской области просят жителей обращать внимание на «молочку» в магазинах и сообщать о фальсифицированной продукции.

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#Евгений Игишев#Молоко#Молочная продукция#Роспотребнадзор#Управление Роспотребнадзора#Рязанская область#Общество#Продукты#Продукты питания#Молочные продукты#Омск#Омская область
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