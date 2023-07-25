«Изготовлена неизвестно кем». Омичей предупредили о фальсифицированной «молочке»

В Рязани в правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и реализации товаров не отвечающих требованиям безопасности, а в Роспотребнадзоре по Омской области просят жителей обращать внимание на «молочку» в магазинах и сообщать о фальсифицированной продукции.