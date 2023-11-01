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Качество молока в Омской области значительно ухудшилось

Нарушает требования. В этом году омичи стали пить больше некачественного молока

1 ноября 2023, 08:54
Фото: 1MI

Качество молока в Омской области значительно ухудшилось

Об ухудшении показателей и найденных нарушениях рассказали в пресс-службе омского Роспотребнадзора.

Сообщается, что показатель неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в 2023 году составил 4,8%, в то время как за этот же период прошлого года он был в два раза меньше — 2,4%.

В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора исследовали 2316 проб молочных продуктов, в 114 из которых выявлены нарушения обязательных требований. Доля проб молока, не отвечающего требованиям по физико-химическим показателям, также возросла и составила 8,8% против 4,2% прошлогодних.

Так, по итогам 9 месяцев 2023 года сотрудники управления составили 7 протоколов об административных правонарушениях на сумму 85 000 рублей. Кроме того, на производителя некачественной молочной продукции ООО «ВНИМИ» составлено 9 протоколов за производство 17 отклоняющихся от нормы проб. Их общая сумма — 209 000 рублей. Также в ходе проверок из оборота было изъято 13 партий молочной продукции общим объёмом почти 33 килограмма.

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#Омск#Омская область#Продукты#Новости#Молочные продукты#Молочная продукция#Молоко#Молочный завод#Анастасия Баянова#Кисломолочные продукты
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