Министерство экономики и УФАС проверят, почему в Омске взлетели цены на продукты

Напомним, что в период с 13 по 20 ноября, по данным Росстата, значительно выросла стоимость многих продуктов. Согласно статистике, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей. Также за прошедшую неделю на 4,53 рубля подорожали куриные яйца, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%).