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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 09:07

Министерство экономики и УФАС проведут мониторинг цен на продукты в Омске

Министерство экономики и УФАС проверят, почему в Омске взлетели цены на продукты

15 декабря 2023, 08:40
Фото: 1MI

Министерство экономики и УФАС проведут мониторинг цен на продукты в Омске

Такое поручение дал губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона, обращения от жителей по поводу подорожания некоторых видов продуктов приходят ему регулярно. Чтобы решить проблему, региональное министерство экономики, Народный фронт и Федеральная антимонопольная служба проведут проверку и мониторинг цен.

«Мероприятия проведутся с целью реагирования на необоснованное повышение цен на продукты питания и недопущению нарушения прав потребителей», — отметил губернатор.

Напомним, что в период с 13 по 20 ноября, по данным Росстата, значительно выросла стоимость многих продуктов. Согласно статистике, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей. Также за прошедшую неделю на 4,53 рубля подорожали куриные яйца, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%).

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#Омск#Омская область#Губернатор#Продукты питания#Пищевые продукты#Губернатор области#Продукты#Новости#Молочные продукты#Молочная продукция#Анастасия Баянова#Продуктовая корзина
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