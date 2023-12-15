Министерство экономики и УФАС проверят, почему в Омске взлетели цены на продукты

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По словам главы региона, обращения от жителей по поводу подорожания некоторых видов продуктов приходят ему регулярно. Чтобы решить проблему, региональное министерство экономики, Народный фронт и Федеральная антимонопольная служба проведут проверку и мониторинг цен.
«Мероприятия проведутся с целью реагирования на необоснованное повышение цен на продукты питания и недопущению нарушения прав потребителей», — отметил губернатор.
Напомним, что в период с 13 по 20 ноября, по данным Росстата, значительно выросла стоимость многих продуктов. Согласно статистике, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей. Также за прошедшую неделю на 4,53 рубля подорожали куриные яйца, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%).