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Материальный ущерб

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2024
Потратил 290 тысяч. Экс-директор «Москаленского коммунальника» пойдет под суд
7 августа, 08:13
В Омске осудят экс-худрука «Пятого театра» Гриншпуна за растрату более 1 млн рублей
27 июня, 05:14
Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч
Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.
3 июня, 07:29
Задохнулась в переноске. Омичка потребовала с груминг-салона деньги за гибель собаки
27 мая, 07:35
Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня
20 мая, 14:55
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
11 апреля, 10:11
Попались с поличным: омичи предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы на 12 млн
В прокуратуре уточнили, что жители Омской области поймали 175 рыб, среди которых были занесенные в Красную книгу сибирские осетры. После чего их задержали с поличным на берегу Иртыша.
11 апреля, 03:50
Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
Молодые люди обманывали пенсионеров, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги, за что получали небольшой процент.
28 марта, 04:52
Грохот кирпича среди ночи. На улице Лермонтова в Омске обрушилось одноэтажное здание
21 марта, 09:35
Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч
Мужчины посчитали, что им нужно компенсировать ущерб заведению, но не поспешили помогать получившей ожоги и ушибы девушке.
19 февраля, 11:06
Украл ноутбук и два телефона. Омич пришел в гости и обворовал хозяйку квартиры
На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Ранее мужчина был судим за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
27 января, 07:59
2023
Погибли 126 пчелиных семей. Омские пасечники отсудили 4 млн за отравленных пчел
Сельхозпредприятие не предупредило население об обработке полей с цветущим рапсом.
1 декабря 2023, 04:29
Грозит до 6 лет. В Омске будут судить подрядчика за хищение денег на благоустройстве
25 октября 2023, 04:07
Три омских железнодорожника предстали перед судом из-за схода вагонов с путей
Общий ущерб, нанесенный потерпевшей компании, составил больше 1 млн рублей.
25 сентября 2023, 07:08
В Омске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже шлема для мотоцикла
Сотрудниками отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску разыскивается мужчина, предположительно причастный к преступлению.
4 августа 2023, 10:40
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
19 июля 2023, 11:24

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