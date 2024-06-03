gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

иллюстрация

Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч

3 июня 2024, 07:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске осудят мужчину за кражу икон и дачных инструментов на 200 тысяч рублей

Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.

В пресс-службе омской полиции сообщили об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемым является 32-летний житель Ленинского округа. Он обвиняется в краже имущества с дачных участков и в краже икон из павильона на проспекте Космическом.

Выяснилось, что по приезде на свои участки в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2» омичи обнаружили пропажу электроинструментов и инвентаря. Среди пропавшего были металлические бочки, смесители, провода. Пострадавшие оценили нанесенный ущерб в сумму от 6 до 55 тысяч рублей.

В итоге подозреваемого нашли по горячим следам. При задержании он сразу же признался в краже и рассказал, что сдал украденное в комиссионный магазин. На время предварительного расследования мужчину отправили в СИЗО.

Общая сумма ущерба составила двести тысяч рублей. Полицейские нашли в доме обвиняемого часть украденного и вернули его потерпевшим. Помимо этого, обвиняемый частично возместил причиненный ущерб и добровольно выдал иконы, которые в целости и сохранности были переданы законной владелице. Теперь уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.

Любитель чистоты. Полиция ищет омича, укравшего из магазина девять дезодорантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Торговала из-под прилавка. Суд накажет омичку за продажу контрафактного табакаПроскользнул в окно выдачи. Омскую комиссионку обчистили прямо на глазах у продавцаВоспользовался доверием. Омич обманул друга-инвалида и снял все деньги с его карты
#Общество#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Задержание#Суд#Магазин#Уголовное дело#Прокурор#Имущество#Материальный ущерб#Уголовный кодекс#Новости#Стража#Потерпевшие#Иконы#Комиссионный магазин#Садоводы#Электроинструменты#Вернуть имущество
Подпишитесь
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Сегодня, 06:00
Отрава в воздухе. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
Сегодня, 02:47
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
Сегодня, 03:03
В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске
Сегодня, 07:58
Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор
Сегодня, 04:23
ООО «Вито»: «Каждый процесс и операция могут быть улучшены»
Сегодня, 08:29
"