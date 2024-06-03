Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч

Выяснилось, что по приезде на свои участки в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2» омичи обнаружили пропажу электроинструментов и инвентаря. Среди пропавшего были металлические бочки, смесители, провода. Пострадавшие оценили нанесенный ущерб в сумму от 6 до 55 тысяч рублей.