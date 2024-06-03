Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В пресс-службе омской полиции сообщили об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемым является 32-летний житель Ленинского округа. Он обвиняется в краже имущества с дачных участков и в краже икон из павильона на проспекте Космическом.
Выяснилось, что по приезде на свои участки в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2» омичи обнаружили пропажу электроинструментов и инвентаря. Среди пропавшего были металлические бочки, смесители, провода. Пострадавшие оценили нанесенный ущерб в сумму от 6 до 55 тысяч рублей.
В итоге подозреваемого нашли по горячим следам. При задержании он сразу же признался в краже и рассказал, что сдал украденное в комиссионный магазин. На время предварительного расследования мужчину отправили в СИЗО.
Общая сумма ущерба составила двести тысяч рублей. Полицейские нашли в доме обвиняемого часть украденного и вернули его потерпевшим. Помимо этого, обвиняемый частично возместил причиненный ущерб и добровольно выдал иконы, которые в целости и сохранности были переданы законной владелице. Теперь уголовное дело рассмотрят в Ленинском районном суде.