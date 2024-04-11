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иллюстрация

Попались с поличным: омичи предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы на 12 млн

11 апреля 2024, 03:50
Фото: Город55
иллюстрация
В прокуратуре уточнили, что жители Омской области поймали 175 рыб, среди которых были занесенные в Красную книгу сибирские осетры. После чего их задержали с поличным на берегу Иртыша.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в отношении двух омичей было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Их обвиняют в незаконном вылове и обороте особо ценных видов рыбы, занесенных в Красную книгу.

Оказалось, что утром 12 октября прошлого года обвиняемые, используя моторную лодку и плавную донную сеть, выловили 175 экземпляров стерляди, судака, щуки, налима и леща, а также 23 сибирских осетра, занесенных в Красную книгу.

изъятый уловизъятый улов
изъятый уловизъятый улов
изъятый уловизъятый улов
изъятый улов
Фото: Прокуратура Омской области

Однако их планам помешали сотрудники полиции и работники Рыбнадзора. Мужчин задержали прямо на берегу Иртыша. Один из рыбаков даже попытался выбросить мешок с рыбой в реку, но безуспешно. Общая сумма ущерба превысила 11,9 млн рублей.

Также во время обыска у обвиняемых нашли записи о датах продаж рыбы, объемах и суммах выручки. Для возмещения материального ущерба прокуратура направила иск в суд, после чего у обвиняемых арестовали имущество (10 млн рублей). Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Тарском городском суде.

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