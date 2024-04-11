Попались с поличным: омичи предстанут перед судом за незаконный вылов рыбы на 12 млн

Также во время обыска у обвиняемых нашли записи о датах продаж рыбы, объемах и суммах выручки. Для возмещения материального ущерба прокуратура направила иск в суд, после чего у обвиняемых арестовали имущество (10 млн рублей). Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Тарском городском суде.