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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

иллюстрация

Три омских железнодорожника предстали перед судом из-за схода вагонов с путей

25 сентября 2023, 07:08
Фото: Город55
иллюстрация
Общий ущерб, нанесенный потерпевшей компании, составил больше 1 млн рублей.

В Омской области судят трех местных жителей, обвиняемых по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Инцидент произошел в апреле прошлого года.

Ночью на станции Называевская с железнодорожных путей сошли четыре груженых полувагона, принадлежащих ПАО «ТрансФин-М». Это произошло, когда машинист тепловоза выполнял маневровую работу. Как уточняется в обвинительном заключении, три работника ОАО «РЖД» из Называевска пренебрегли должностными инструкциями и нарушили правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Уголовное дело рассматривают в Называевском городском суде Омской области. Фигуранты причинили владельцу вагонов материальный ущерб на общую сумму больше 1 млн рублей. Пока что идет судебное следствие, уточнили в пресс-службе судов Омской области.

Ранее Город55 писал о бывшем начальнике депо ОАО «РЖД», который решил заработать, продав имущество компании.

В Омске вынесли приговор экс-начальнику депо, продавшему вагоны ОАО «РЖД»
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#Омск#Омская область#Суд#ОАО РЖД#Уголовное дело#Материальный ущерб#Железная дорога#Безопасность движения#Алина Ясинская
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