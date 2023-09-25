Три омских железнодорожника предстали перед судом из-за схода вагонов с путей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
В Омской области судят трех местных жителей, обвиняемых по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Инцидент произошел в апреле прошлого года.
Ночью на станции Называевская с железнодорожных путей сошли четыре груженых полувагона, принадлежащих ПАО «ТрансФин-М». Это произошло, когда машинист тепловоза выполнял маневровую работу. Как уточняется в обвинительном заключении, три работника ОАО «РЖД» из Называевска пренебрегли должностными инструкциями и нарушили правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Уголовное дело рассматривают в Называевском городском суде Омской области. Фигуранты причинили владельцу вагонов материальный ущерб на общую сумму больше 1 млн рублей. Пока что идет судебное следствие, уточнили в пресс-службе судов Омской области.
Ранее Город55 писал о бывшем начальнике депо ОАО «РЖД», который решил заработать, продав имущество компании.