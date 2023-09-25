Три омских железнодорожника предстали перед судом из-за схода вагонов с путей

Ночью на станции Называевская с железнодорожных путей сошли четыре груженых полувагона, принадлежащих ПАО «ТрансФин-М». Это произошло, когда машинист тепловоза выполнял маневровую работу. Как уточняется в обвинительном заключении, три работника ОАО «РЖД» из Называевска пренебрегли должностными инструкциями и нарушили правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.