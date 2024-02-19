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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Пострадавшая от дебоширов официантка омской пиццерии потребовала 300 тысяч

Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч

19 февраля 2024, 11:06
Фото: СУ СК РФ по Омской области

Пострадавшая от дебоширов официантка омской пиццерии потребовала 300 тысяч

Мужчины посчитали, что им нужно компенсировать ущерб заведению, но не поспешили помогать получившей ожоги и ушибы девушке.

В Омске закончили расследовать уголовное дело двух мужчин, устроивших дебош в пиццерии «Кантанелло». Это случилось в ноябре прошлого года. Компания пришла в заведение, расположенное на улице Рождественского.

Пьяные гости вели себя вызывающе и явно мешали другим отдыхающим. Официантка не стала продавать им алкоголь, из-за чего они пришли в ярость. Дебоширы ломали то, что видели, но в какой-то момент на глаза одному из мужчин попался термопот. Без промедлений он бросил полный кипятка водонагреватель в девушку.

35-летняя официантка пиццерии получила ожоги и ушибы. В нее также полетел миксер. Пострадавшая потребовала через суд у мужчин 300 тыс рублей, рассказали в СУ СК РФ по Омской области. Ей пришлось подать иск, потому что мужчины решили ничего не возмещать девушке, хотя ответственность за материальный ущерб пиццерии они взяли. Они повредили кафе на 47 тыс рублей.

Один из компании полностью признал вину, другой — частично. Пока они сидят под домашним арестом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу (ч. 2 ст. 213 УК РФ, хулиганство). Фигурантам грозит до семи лет заключения. Эту историю должен рассмотреть Ленинский райсуд.

Без интернета. Омичей, устроивших дебош в пиццерии, отправили под домашний арест
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#Происшествия#Омская область#Суд#Уголовное дело#Материальный ущерб#Компенсация морального вреда#Новости#Хулиганство#Лишение свободы#СУ СКР Омской области#Дебошир#Алина Ясинская
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