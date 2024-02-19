Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч

35-летняя официантка пиццерии получила ожоги и ушибы. В нее также полетел миксер. Пострадавшая потребовала через суд у мужчин 300 тыс рублей, рассказали в СУ СК РФ по Омской области. Ей пришлось подать иск, потому что мужчины решили ничего не возмещать девушке, хотя ответственность за материальный ущерб пиццерии они взяли. Они повредили кафе на 47 тыс рублей.