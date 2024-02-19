Через суд. Пострадавшая от дебоширов официантка омского кафе потребовала 300 тысяч

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Омске закончили расследовать уголовное дело двух мужчин, устроивших дебош в пиццерии «Кантанелло». Это случилось в ноябре прошлого года. Компания пришла в заведение, расположенное на улице Рождественского.
Пьяные гости вели себя вызывающе и явно мешали другим отдыхающим. Официантка не стала продавать им алкоголь, из-за чего они пришли в ярость. Дебоширы ломали то, что видели, но в какой-то момент на глаза одному из мужчин попался термопот. Без промедлений он бросил полный кипятка водонагреватель в девушку.
35-летняя официантка пиццерии получила ожоги и ушибы. В нее также полетел миксер. Пострадавшая потребовала через суд у мужчин 300 тыс рублей, рассказали в СУ СК РФ по Омской области. Ей пришлось подать иск, потому что мужчины решили ничего не возмещать девушке, хотя ответственность за материальный ущерб пиццерии они взяли. Они повредили кафе на 47 тыс рублей.
Один из компании полностью признал вину, другой — частично. Пока они сидят под домашним арестом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу (ч. 2 ст. 213 УК РФ, хулиганство). Фигурантам грозит до семи лет заключения. Эту историю должен рассмотреть Ленинский райсуд.