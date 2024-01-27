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Украл ноутбук и два телефона. Омич пришел в гости и обворовал хозяйку квартиры

27 января 2024, 07:59
Фото: 1MI
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В Омске мужчина украл у своей знакомой два телефона и ноутбук, пока она спала

На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Ранее мужчина был судим за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

К омским полицейским с заявлением о краже ноутбука и двух мобильных телефонов обратилась 33-летняя жительницы Кировского округа. Преступление произошло в квартире потерпевшей на улице Фугенфирова.

Женщина распивала алкоголь со своей знакомой и ее приятелем. Когда гости ушли, хозяйка квартиры отправилась спать. Дома находилась ее 10-летняя дочь. Девочка и открыла дверь вновь вернувшемуся гостю. После визита мужчины техники на месте не оказалось.

Подозреваемого 32-летнего мужчину задержали. Он сообщил, что пошел на кражу, так как был пьян. Ноутбук и смартфоны злоумышленник продал за 7,5 тысяч рублей. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 30 тысяч. Оперативникам удалось вернуть два телефона, а местонахождение ноутбука пока устанавливается.

На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Ранее мужчина был судим за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

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#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Мошенничество#Алкогольное опьянение#Уголовное дело#Материальный ущерб#Ноутбук#Лишение свободы#Спиртные напитки#Евгений Игишев
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