Украл ноутбук и два телефона. Омич пришел в гости и обворовал хозяйку квартиры

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
К омским полицейским с заявлением о краже ноутбука и двух мобильных телефонов обратилась 33-летняя жительницы Кировского округа. Преступление произошло в квартире потерпевшей на улице Фугенфирова.
Женщина распивала алкоголь со своей знакомой и ее приятелем. Когда гости ушли, хозяйка квартиры отправилась спать. Дома находилась ее 10-летняя дочь. Девочка и открыла дверь вновь вернувшемуся гостю. После визита мужчины техники на месте не оказалось.
Подозреваемого 32-летнего мужчину задержали. Он сообщил, что пошел на кражу, так как был пьян. Ноутбук и смартфоны злоумышленник продал за 7,5 тысяч рублей. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 30 тысяч. Оперативникам удалось вернуть два телефона, а местонахождение ноутбука пока устанавливается.
На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Ранее мужчина был судим за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.