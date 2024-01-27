Украл ноутбук и два телефона. Омич пришел в гости и обворовал хозяйку квартиры

Подозреваемого 32-летнего мужчину задержали. Он сообщил, что пошел на кражу, так как был пьян. Ноутбук и смартфоны злоумышленник продал за 7,5 тысяч рублей. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 30 тысяч. Оперативникам удалось вернуть два телефона, а местонахождение ноутбука пока устанавливается.