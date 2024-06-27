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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 06:12

иллюстрация

В Омске осудят экс-худрука «Пятого театра» Гриншпуна за растрату более 1 млн рублей

27 июня 2024, 05:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Гриншпун фиктивно устроил на работу свою знакомую, чтобы получать от нее деньги, которые якобы начислялись ей за работу. Ежемесячно ей на счет поступала зарплата от 15 до 35 тысяч рублей. Из-за этого театр потерпел убытки на сумму более одного миллиона рублей.

В региональной прокуратуре рассказали, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Его обвиняют в хищении чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Стало известно, что Гриншпун, будучи художественным руководителем, в период с 1 октября 2018 года по 25 декабря 2020 года, ради личной выгоды фиктивно трудоустроил свою знакомую на должность менеджера по рекламе. Женщина, в свою очередь, передавала обвиняемому деньги, которые были начислены ей якобы за работу.

Гриншпун тратил эти деньги на личные цели, что привело к материальным убыткам театра на сумму свыше 1,1 млн рублей. Отметим, что в итоге худрук полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Первомайском районном суде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что Гриншпун уже привлекался к уголовной ответственности: в 2023 году его признали виновным в получении взятки, присвоении и растратах. Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф — 8 496 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что начальница отделения почты была уличена в краже. Она присваивала деньги из кассы в период с августа 2023 года по март 2024 года. Общая сумма украденного превысила 230 тысяч рублей. В итоге женщина полностью признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб. Теперь ее дело будет рассматриваться в Тюкалинском городском суде.

Крала прямо из кассы. В Омской области осудят начальницу почты за кражу 230 тысяч
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