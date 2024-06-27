В Омске осудят экс-худрука «Пятого театра» Гриншпуна за растрату более 1 млн рублей

Ранее Город55 рассказывал, что начальница отделения почты была уличена в краже. Она присваивала деньги из кассы в период с августа 2023 года по март 2024 года. Общая сумма украденного превысила 230 тысяч рублей. В итоге женщина полностью признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб. Теперь ее дело будет рассматриваться в Тюкалинском городском суде.