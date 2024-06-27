В Омске осудят экс-худрука «Пятого театра» Гриншпуна за растрату более 1 млн рублей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В региональной прокуратуре рассказали, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Его обвиняют в хищении чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Стало известно, что Гриншпун, будучи художественным руководителем, в период с 1 октября 2018 года по 25 декабря 2020 года, ради личной выгоды фиктивно трудоустроил свою знакомую на должность менеджера по рекламе. Женщина, в свою очередь, передавала обвиняемому деньги, которые были начислены ей якобы за работу.
Гриншпун тратил эти деньги на личные цели, что привело к материальным убыткам театра на сумму свыше 1,1 млн рублей. Отметим, что в итоге худрук полностью признал свою вину. Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Первомайском районном суде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, что Гриншпун уже привлекался к уголовной ответственности: в 2023 году его признали виновным в получении взятки, присвоении и растратах. Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф — 8 496 000 рублей.
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