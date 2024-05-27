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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

иллюстрация

Задохнулась в переноске. Омичка потребовала с груминг-салона деньги за гибель собаки

27 мая 2024, 07:35
Фото: Город55
иллюстрация

Жительница Омска потребовала компенсацию за смерть ее собаки в груминг-салоне

В Кировском районном суде будет рассматриваться иск женщины, которая требует компенсацию за смерть собаки в груминг-салоне. В январе она привезла в салон двух собак, одна из которых задохнулась в сумке-переноске. В связи с этим омичка требует возмещения материального и морального ущерба.

Пресс-служба омских судов сообщила, что сегодня в Кировском районном суде будет рассматриваться иск омички, которая требует компенсацию за смерть своей собаки в груминг-салоне. Инцидент произошел в январе этого года.

Как выяснилось, женщина привезла в салон груминга двух собак. Однако во время ожидания одна из собак задохнулась в сумке-переноске. Омичка сочла, что салон должен возместить ей причиненный материальный и моральный ущерб, и обратилась в суд.

Ранее Город55 рассказывал о шокирующей находке на улице 27-й Северной. Местные жители обнаружили трупы домашних животных на площадке для сбора отходов. Некоторые тела были в мусорных мешках, другие лежали просто на земле.

Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
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