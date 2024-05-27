Задохнулась в переноске. Омичка потребовала с груминг-салона деньги за гибель собаки

Жительница Омска потребовала компенсацию за смерть ее собаки в груминг-салоне

В Кировском районном суде будет рассматриваться иск женщины, которая требует компенсацию за смерть собаки в груминг-салоне. В январе она привезла в салон двух собак, одна из которых задохнулась в сумке-переноске. В связи с этим омичка требует возмещения материального и морального ущерба.