Задохнулась в переноске. Омичка потребовала с груминг-салона деньги за гибель собаки

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Пресс-служба омских судов сообщила, что сегодня в Кировском районном суде будет рассматриваться иск омички, которая требует компенсацию за смерть своей собаки в груминг-салоне. Инцидент произошел в январе этого года.
Как выяснилось, женщина привезла в салон груминга двух собак. Однако во время ожидания одна из собак задохнулась в сумке-переноске. Омичка сочла, что салон должен возместить ей причиненный материальный и моральный ущерб, и обратилась в суд.
Ранее Город55 рассказывал о шокирующей находке на улице 27-й Северной. Местные жители обнаружили трупы домашних животных на площадке для сбора отходов. Некоторые тела были в мусорных мешках, другие лежали просто на земле.