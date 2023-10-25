Грозит до 6 лет. В Омске будут судить подрядчика за хищение денег на благоустройстве

По версии следователей, в 2019 году руководитель организации заключил с БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» два договора на благоустройство. Однако внес недостоверные сведения в акт выполненных работ. Позднее выяснилось, что подрядчик не выполнил озеленение территории и не посадил кустарники.