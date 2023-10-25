Грозит до 6 лет. В Омске будут судить подрядчика за хищение денег на благоустройстве

Posted 25 октября, 04:07
Published 25 октября, 04:07
Modified 25 октября, 04:13
Updated 25 октября, 04:13
В Омске будут судить руководителя подрядной организации за хищение 946 тысяч рублей при благоустройстве территорий возле школы № 162 в Ленинском округе и возле озера Кирпичка в Кировском округе, сообщили сегодня, 25 октября, в региональной прокуратуре. Директора ООО «Производственно-строительная фирма» Сергея Митрошкина обвиняют в мошенничестве в крупном размере.
По версии следователей, в 2019 году руководитель организации заключил с БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» два договора на благоустройство. Однако внес недостоверные сведения в акт выполненных работ. Позднее выяснилось, что подрядчик не выполнил озеленение территории и не посадил кустарники.
«Данными действиями бюджету Омска причинен материальный ущерб в крупном размере, который в ходе предварительного расследования не возмещен», — сообщили в прокуратуре.
Свою вину Сергей Митрошкин не признал. Дело рассмотрят в Кировском районном суде Омска. Подсудимому грозит до 6 лет колонии.