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Posted 25 октября, 04:07

Published 25 октября, 04:07

Modified 25 октября, 04:13

Updated 25 октября, 04:13

Иллюстрация

Грозит до 6 лет. В Омске будут судить подрядчика за хищение денег на благоустройстве

25 октября 2023, 04:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске подрядчик пойдет под суд за махинации на работах по благоустройству

Директор ООО «ПСФ» внес ложные сведения в акт выполненных работ. Позднее выяснилось, что подрядчик не выполнил озеленение территории и не посадил кустарники.

В Омске будут судить руководителя подрядной организации за хищение 946 тысяч рублей при благоустройстве территорий возле школы № 162 в Ленинском округе и возле озера Кирпичка в Кировском округе, сообщили сегодня, 25 октября, в региональной прокуратуре. Директора ООО «Производственно-строительная фирма» Сергея Митрошкина обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следователей, в 2019 году руководитель организации заключил с БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» два договора на благоустройство. Однако внес недостоверные сведения в акт выполненных работ. Позднее выяснилось, что подрядчик не выполнил озеленение территории и не посадил кустарники.

«Данными действиями бюджету Омска причинен материальный ущерб в крупном размере, который в ходе предварительного расследования не возмещен», — сообщили в прокуратуре.

Свою вину Сергей Митрошкин не признал. Дело рассмотрят в Кировском районном суде Омска. Подсудимому грозит до 6 лет колонии.

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