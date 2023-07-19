Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В ночь на 16 июля в пятиэтажке на Бульваре Победы произошел крупный пожар: пламя охватило крышу дома, которую ремонтировали в 2019-м к приезду в Омск президента Владимира Путина. Предварительно причиной пожара называют неисправную проводку, но в деле еще предстоит разобраться.
В понедельник, спустя пару дней после происшествия, жильцы начали потихоньку возвращаться в свои квартиры и пытаться примерно подсчитать сумму нанесенного ущерба. В одной из квартир на пятом этаже проживает омичка Людмила Анатольевна: в 2020-м женщина пережила тяжелый коронавирус, и в то время, когда думала, что не выкарабкается, переписала квартиру на сына Юрия. В сентябре прошлого года его мобилизовали на СВО. Узнав о произошедшем пожаре, Юрий забеспокоился, что его мать (хоть она и прописана в квартире) никто не будет слушать и она останется без помощи. Подробнее об этом — в материале Города55.
В дом по улице Бульвар Победы, 3 Людмила Анатольевна с семьей переехала 10 ноября 1988 года. Квартиру вручили мужу, который работал участковым.
Несмотря на множество счастливых дней, проведенных в этой квартире, женщина называет дом проклятым. Проблемы начались, когда первый этаж, который в советское время занимал один большой магазин, начали перестраивать под маленькие торговые помещения.
«Вечно ломали стены. Все трещит, громыхает. Когда строили кафе, рядом с нашим домом вырыли яму и вырубили все деревья. Во время стройки кафе два раза горело», — вспоминает Людмила Анатольевна.
Часто жильцы пятиэтажки на Бульваре Победы сталкиваются с отключениями света. Так было и перед последним пожаром: свет отключали четыре дня подряд. Два года приходилось добиваться от управляющей компании «Вита», чтобы решили проблему с перекрыванием батарей магазином, расположенным на первом этаже, и установили на отопительной системе байпас (специальный перепускной канал, перемычка в виде отрезка трубы. — Прим. ред.). Весной этого наконец удалось добиться: на устранение этой проблемы потребовался всего один день.
В 2010 году, кстати, в пятиэтажке обещали поменять полностью трубы. Но на дворе 2023-й, обещание так и осталось невыполненным.
В ночь 16 июля, когда загорелась крыша, Людмила Анатольевна не спала. Дошивала и вешала штору в спальне, ремонт в которой завершился неделю назад.
«Мне позвонила подруга: она живет в доме напротив и увидела, что у меня включен свет. Пока разговаривали, чувствую, пахнет дымом. Подумала, может, помойка горит. Смотрю в окно через пару минут, а там все заволочено сизым дымом. И подруга мне в трубку кричит: „Беги, у вас горит крыша“», — рассказала женщина.
На улицу омичка выбежала в одном халате и тапочках, прихватив с собой телефон и кошку Соню. Перед этим успела закрыть все окна и забросить документы в душевую кабину.
«Документы хотела взять, но порвался пакет. Я забросила его в душевую кабину и подумала: „Да гори оно все синим пламенем, главное Соньку спасти“», — отметила Людмила Анатольевна.
Уже на улице, спустя время, когда огонь дошел до окон квартиры и женщина увидела, как все полыхает и стекла озаряются красным, стало страшно. Эмоции зашкаливали, сердце не выдерживало, поэтому пришлось вызывать скорую.
Мэру Омска Сергею Шелесту и сотрудникам администрации, прибывшим на место происшествия, жители пятиэтажки показали многочисленные провода, которые висят над всем бульваром в огромном количестве. Кстати, по словам Людмилы Анатольевны, молодежь, которая в этот вечер сидела на бульваре, заметила, как заискрили провода между первым и третьим домом, а потом моментально вспыхнула крыша.
В четыре часа утра — в это время уже полностью ликвидировали пожар — жильцам разрешили в сопровождении спасателей подняться в свои квартиры и забрать необходимые вещи. У Людмилы Анатольевны не получилось сделать это самой, на помощь пришли знакомые, которые забрали документы, отодвинули мебель от стен и тем самым спасли ее, ведь по стенам бежала вода.
Уже две ночи Людмила Анатольевна ночует в своей квартире. Возвращаясь с работы, она пытается потихоньку отмывать и приводить жилье в порядок, но работы еще очень много. Пол вздулся от воды, все стены и потолок в желтых разводах. Обои нужно менять, так как под ними из-за влаги образуется плесень. Возможно, потребуется и замена мебели.
Хотя, по мнению женщины, последствия были бы гораздо хуже, если бы не слаженная работа пожарных, которые не дали огню перекинуться с крыши на квартиры.
«В воскресенье мастер из домоуправления приходила, что-то пощелкала и сказала, что ничего страшного нет. Но это еще не высохло же. Ковер мы вообще выставили на площадку — он сейчас сохнет. В химчистку, пока не просохнет, отказываются брать», — сообщила омичка.
Совсем недавно она, кстати, завершила ремонт в квартире. Неделю назад доделала спальню и около месяца назад — кухню и гостиную. Обошлось все это в 85 тысяч рублей. Но после пожара такой суммы уже точно не хватит.
Конечно, пострадавшим от пожара пообещали помочь: 50 тысяч рублей от соцзащиты, 25 тысяч — от городской администрации и 80 тысяч — от облправительства. В общей сложности 155 тысяч рублей. Сотрудницы КЦСОН «Пенаты» в понедельник приходили, заодно помогли оформить все документы. Они составили полупустой акт (опись ущерба была в трех строчках через запятую) и заставила расписаться, пообещав остальное добавить туда позже, но видимо, так этого и не сделали.
После того как будет готова справка о пожаре от МЧС и постановление об отказе о возбуждении уголовного дела, можно будет подать документы и в администрацию округа.
Как стало известно Городу55, выплаты от соцзащиты начали поступать пострадавшим сегодня, 19 июля, но их размер для многих стал сюрпризом. Вместо обещанных 50 тысяч жильцам приходят разные суммы. Одной из жительниц дома, в квартире которой ремонта не было много лет, перевели 40 тысяч рублей материальной помощи. Людмиле Анатольевне повезло намного меньше: сумма выплаты составила всего 10 тысяч. Остальных денег предстоит еще дождаться.
Ситуация осложняется еще и тем, что квартира, в которой проживает Людмила Анатольевна, записана на 37-летнего сына Юрия. Именно он и обратился в редакцию Города55, переживая за свою маму. И ситуация с выплатой от соцзащиты подтверждает, что опасения его обоснованны: ведь вместо 50 тысяч по какой-то причине перечислили в пять раз меньше. А больше никаких денег и помощи Людмила Анатольевна спустя четыре дня после пожара не видела.
«Мама — ветеран труда, я мобилизован. На данную ситуацию всем плевать, особенно управляющей компании, в которой говорят, что крыша загорелась от молнии. Хотя это болтавшиеся провода начали искрить. Вот так у нас мобилизованных поддерживают. Квартира на мне, маму сейчас вообще слушать не будут, а у меня нет возможности даже в отпуск вырваться», — рассказал Городу55 омич.
В собственности сына квартира находится с 2020 года: тогда Людмила Анатольевна заболела коронавирусом, и спасти ее удалось опять же только благодаря действиям Юрия. Женщину с тяжелым протеканием болезни все отказывались лечить.
«В свое время, три года назад, он меня спасал с помощью прессы. Все отказывались лечить с таким поражением легких. Говорили ему: „Готовьтесь, она все равно умрет“. Но Юра поднял на уши весь город», — вспоминает омичка.
Ей провели три химиотерапии, чтобы убить вирус. После выписки из больницы женщина полгода не ходила. Сейчас Людмила Анатольевна работает на полставки за 9 тысяч рублей специалистом по кадрам. Пенсию 57-летняя женщина пока не получает. Так что живет благодаря своему сыну, который помогает в том числе и финансово.
«Последний ремонт тяжелым был именно физически. Даже каждая уборка с моими осложнениями дается мне с трудом. У меня полетели суставы плюс прогрессирующая глаукома, я постепенно слепну. Я без сына и его помощи, несмотря на возраст, немощный человек», — пояснила женщина.
Напомним, что восстанавливать крышу в доме на Бульваре Победы, 3 будет «СКР Лидер». Кровлю демонтировали в понедельник, восстановительные работы обещают завершить до 15 августа. Сейчас же жильцы пятиэтажки в Центральном округе боятся, что их бросят и все затихнет, как в горевшем 27 июня доме на улице Волгоградской.