Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки

В понедельник, спустя пару дней после происшествия, жильцы начали потихоньку возвращаться в свои квартиры и пытаться примерно подсчитать сумму нанесенного ущерба. В одной из квартир на пятом этаже проживает омичка Людмила Анатольевна: в 2020-м женщина пережила тяжелый коронавирус, и в то время, когда думала, что не выкарабкается, переписала квартиру на сына Юрия. В сентябре прошлого года его мобилизовали на СВО. Узнав о произошедшем пожаре, Юрий забеспокоился, что его мать (хоть она и прописана в квартире) никто не будет слушать и она останется без помощи. Подробнее об этом — в материале Города55.