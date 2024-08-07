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Потратил 290 тысяч. Экс-директор «Москаленского коммунальника» пойдет под суд

7 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

Бывшего директора «Москаленского коммунальника» осудят из-за 290 тысяч рублей

Бывший руководитель придумал схему, по которой сам себе начислял материальную помощь и другие бонусы. Однако его незаконные действия привели к уголовному делу.

В Омской области перед судом предстанет бывший директор муниципального предприятия «Москаленский коммунальник» Его обвиняют в превышении должностных полномочий и материальном ущербе на сумму более 290 тысяч рублей.

Следствие установило, что в период с декабря 2021 года по май 2023 года директор незаконно повысил себе оклад, начислил себе материальную помощь и оплатил сверхурочную работу, а также заключил с собой договор аренды своего автомобиля.

Таким образом, он получил денежные средства для личных нужд, нарушив права и законные интересы граждан и государства.

Вину в содеянном экс-директор не признал. В счет возмещения ущерба на его автомобиль наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.

Ранее Город55 сообщал об омиче, который подворовывал топливо на работе, причинив ущерб на сумму 450 тысяч рублей.

Заправился на 450 тысяч: омич украл топливо с работы и получил условный срок
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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Материальный ущерб#Арест#Новости#Москаленский район#Ущерб
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