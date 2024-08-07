Потратил 290 тысяч. Экс-директор «Москаленского коммунальника» пойдет под суд

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Омской области перед судом предстанет бывший директор муниципального предприятия «Москаленский коммунальник» Его обвиняют в превышении должностных полномочий и материальном ущербе на сумму более 290 тысяч рублей.
Следствие установило, что в период с декабря 2021 года по май 2023 года директор незаконно повысил себе оклад, начислил себе материальную помощь и оплатил сверхурочную работу, а также заключил с собой договор аренды своего автомобиля.
Таким образом, он получил денежные средства для личных нужд, нарушив права и законные интересы граждан и государства.
Вину в содеянном экс-директор не признал. В счет возмещения ущерба на его автомобиль наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд.
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