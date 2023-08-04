В Омске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже шлема для мотоцикла

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
С заявлением о краже в полицию обратился 25-летний омич. Он рассказал, что припарковал мотоцикл возле магазина на ул. Гусарова и отлучился на несколько минут. Когда вернулся, обнаружил пропажу шлема.
Пресс-служба ведомства сообщает, что сумма причиненного ущерба составила 5 000 рублей.
Управление МВД России по Омской области просит граждан, располагающих какой-либо важной для следствия информацией, обратиться в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-913-969-26-68 или 102.