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Published Сегодня, 10:40

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В Омске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже шлема для мотоцикла

4 августа 2023, 10:40
Фото: 1MI
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Сотрудниками отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску разыскивается мужчина, предположительно причастный к преступлению.

С заявлением о краже в полицию обратился 25-летний омич. Он рассказал, что припарковал мотоцикл возле магазина на ул. Гусарова и отлучился на несколько минут. Когда вернулся, обнаружил пропажу шлема.

Пресс-служба ведомства сообщает, что сумма причиненного ущерба составила 5 000 рублей.

Управление МВД России по Омской области просит граждан, располагающих какой-либо важной для следствия информацией, обратиться в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-913-969-26-68 или 102.

Видео: Управление МВД России по Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Полиция#Розыск#Кража#Преступление#Преступность#Заявление#Ущерб#Материальный ущерб#Видео
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