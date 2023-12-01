Погибли 126 пчелиных семей. Омские пасечники отсудили 4 млн за отравленных пчел

Предприниматели сообщили, что сельхозпредприятие в Азовском районе не оповестило население об обработке полей с цветущим рапсом пестицидами. В результате погибли 126 пчелосемей. Экспертиза подтвердила вину предприятия. Владельцы пасек попросили взыскать материальный ущерб и судебные расходы с ответчика.