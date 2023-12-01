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Погибли 126 пчелиных семей. Омские пасечники отсудили 4 млн за отравленных пчел

1 декабря 2023, 04:29
Фото: Midjourney
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Пасечники в Омской области отсудили 4 млн за гибель пчел от пестицидов

Сельхозпредприятие не предупредило население об обработке полей с цветущим рапсом.

Омские пчеловоды отсудили больше 4 млн рублей за гибель пчел из-за обработки полей ядохимикатами, сообщил в пресс-службе судебных приставов. В суд обратились несколько хозяйств.

Предприниматели сообщили, что сельхозпредприятие в Азовском районе не оповестило население об обработке полей с цветущим рапсом пестицидами. В результате погибли 126 пчелосемей. Экспертиза подтвердила вину предприятия. Владельцы пасек попросили взыскать материальный ущерб и судебные расходы с ответчика.

Суд требования удовлетворил. В настоящее время ущерб пчеловодам полностью возместили.

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#Общество#Омская область#Суд#Материальный ущерб#Евгений Игишев#Пчелы
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