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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

иллюстрация

Грохот кирпича среди ночи. На улице Лермонтова в Омске обрушилось одноэтажное здание

21 марта 2024, 09:35
Фото: Город55
иллюстрация

На улице Лермонтова в Омске среди ночи обрушилось одноэтажное здание

На этом объекте работал предприниматель, занимавшийся производством мебели.

Стало известно об обрушении здания в черте города. Объект находится на перекрестке улиц Лермонтова и 25-я Линия. Инцидент произошел ночью в понедельник, 18 марта.

В редакцию Города55 обратились омичи и рассказали, что состояние одноэтажной постройки оставляло желать лучшего, однако собственник не следил за этим. Вместо этого он сдавал объект в аренду и на этот раз пользователю помещения не повезло. А здесь тем временем как минимум протекала крыша.

Предприниматель, который работал на объекте с февраля этого года, потерпел убытки на общую сумму больше 1 млн рублей. В здании он занимался производством мебели.

Что было внутри зданияЧто было внутри здания
Фото сразу после обрушенияФото сразу после обрушения
Что было внутри здания
Фото: предоставлено Городу55

В ночь с 17 на 18 марта там рухнули часть кирпичной кладки и крыша. Пока что территория закрыта. Никакой работой арендатор, разумеется, там сейчас не занимается. По данным телеканала «Омск ТВ», владелец здания хочет снести его.

В пресс-службе администрации Омска Городу55 пояснили, что этот объект вместе с землей находится в частной собственности, так что арендодателю и потерпевшей стороне необходимо разобраться самостоятельно со сложившимся. Возможно, им понадобится обратиться в суд. В свою очередь мэрия не имеет права принимать в этих разбирательствах участия.

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