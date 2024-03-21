Грохот кирпича среди ночи. На улице Лермонтова в Омске обрушилось одноэтажное здание

В редакцию Города55 обратились омичи и рассказали, что состояние одноэтажной постройки оставляло желать лучшего, однако собственник не следил за этим. Вместо этого он сдавал объект в аренду и на этот раз пользователю помещения не повезло. А здесь тем временем как минимум протекала крыша.