Грохот кирпича среди ночи. На улице Лермонтова в Омске обрушилось одноэтажное здание

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Стало известно об обрушении здания в черте города. Объект находится на перекрестке улиц Лермонтова и 25-я Линия. Инцидент произошел ночью в понедельник, 18 марта.
В редакцию Города55 обратились омичи и рассказали, что состояние одноэтажной постройки оставляло желать лучшего, однако собственник не следил за этим. Вместо этого он сдавал объект в аренду и на этот раз пользователю помещения не повезло. А здесь тем временем как минимум протекала крыша.
Предприниматель, который работал на объекте с февраля этого года, потерпел убытки на общую сумму больше 1 млн рублей. В здании он занимался производством мебели.
В ночь с 17 на 18 марта там рухнули часть кирпичной кладки и крыша. Пока что территория закрыта. Никакой работой арендатор, разумеется, там сейчас не занимается. По данным телеканала «Омск ТВ», владелец здания хочет снести его.
В пресс-службе администрации Омска Городу55 пояснили, что этот объект вместе с землей находится в частной собственности, так что арендодателю и потерпевшей стороне необходимо разобраться самостоятельно со сложившимся. Возможно, им понадобится обратиться в суд. В свою очередь мэрия не имеет права принимать в этих разбирательствах участия.