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Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски

11 апреля 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney
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Правоохранители провели обыски в офисах АО «Омскоблводопровод»

В ходе обысков были обнаружены серьезные нарушения в деятельности организации, для проверки изъята техника, документы и другие носители информации.

Сотрудники региональных отделений ФСБ, МВД и следственного комитета обыскали офисы АО «Омскоблводопровод» и обнаружили многочисленные нарушения во время проведения тендеров.

Оказалось, что компания заключала договоры с аффилированными предпринимателями по завышенным ценам, из-за чего на рынке ограничивалась конкуренция. В результате возрастали тарифы на услуги для жителей Омской области.

По предварительным данным, ущерб от действий организации составил более 10 миллионов рублей. Во время проверки правоохранители изъяли из офисов документы, компьютеры и другие носители важной информации. Следствие продолжается, дело взяла на контроль региональная прокуратура.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Материальный ущерб#Сделка#Новости#Ущерб#Анастасия Баянова
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