Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Сотрудники региональных отделений ФСБ, МВД и следственного комитета обыскали офисы АО «Омскоблводопровод» и обнаружили многочисленные нарушения во время проведения тендеров.
Оказалось, что компания заключала договоры с аффилированными предпринимателями по завышенным ценам, из-за чего на рынке ограничивалась конкуренция. В результате возрастали тарифы на услуги для жителей Омской области.
По предварительным данным, ущерб от действий организации составил более 10 миллионов рублей. Во время проверки правоохранители изъяли из офисов документы, компьютеры и другие носители важной информации. Следствие продолжается, дело взяла на контроль региональная прокуратура.