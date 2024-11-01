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Эксплуатация

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Ноябрь
Эксклюзив. Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года
1 ноября, 03:39
Сентябрь
Мне бы в небо. В Омске за 14,5 млн продают четырехместный американский самолет
30 сентября, 08:43
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Август
Очередной вандал. Омич разгромил теплую остановку в городке Нефтяников
28 августа, 09:11
93 квартиры. В омском Амуре ввели в эксплуатацию новостройку
27 августа, 06:22
Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5
22 августа, 12:43
Опасно для детей. Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки
Прокуратура организовала проверку после жалоб омичей в соцсетях.
6 августа, 07:03
Июль
Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске
Три года назад 20 машин поступили в город по проекту «Безопасные качественные дороги». На закупку автобусов потратили почти 150 млн рублей.
17 июля, 09:42
Май
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
28 мая, 07:07
Апрель
Виталий Хоценко потребовал завершения реконструкции омского ТЮЗа уже этой осенью
Здание театра ушло на ремонт еще в мае 2021 года, а срок завершения работ дважды переносили.
24 апреля, 11:19
Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске
22 апреля, 10:08
Март
Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ
4 марта, 04:46

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