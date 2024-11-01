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Posted 1 ноября, 03:39

Published 1 ноября, 03:39

Modified 1 ноября, 03:41

Updated 1 ноября, 03:41

На стройплощадке идут работы

Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года

1 ноября 2024, 03:39
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. На стройплощадке идут работы
Сейчас в здании залита монолитная плита, рабочие монтируют стены цокольного этажа. Квартиры в этом доме почти 20 лет ждут 53 дольщика.

Как стало известно Городу55, накануне, 31 октября, компания «Академэкспертиза» выдала положительное заключение на проект по завершению строительства многоэтажки на улице 70 лет Октября. Речь идет о недострое, который начали возводить еще 20 лет назад.

Проектную документацию подготовили компании «Строительные технологии» и «Арт РемСтрой». Застройщиком выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области.

В Фонде Городу55 рассказали, что многоэтажку планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Напомним, сроки затянулись, так как здание пришлось полностью разбирать.

«Строительство ведется в декабря 2023 года. Строим в соответствии с разрешением на строительство, выданным в 2007 году. В результате того, что здание не было законсервировано, стояло под осадками, произошла деградация всех строительных конструкций. Нам пришлось полностью здание разобрать», — рассказал директор Фонда Георгий Пузиков.
Строители сейчас работают над основанием и цокольным этажомСтроители сейчас работают над основанием и цокольным этажом
Строители сейчас работают над основанием и цокольным этажом. Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru

В 17-этажном доме будет 95 однокомнатных квартир, 47 — двухкомнатных, 15 — трехкомнатных. Предусмотрена парковка на 62 машино-места.

«На данный момент полностью залита монолитная плита. Идет монтаж монолитных стен цокольного этажа», — добавил Георгий Пузиков.

Квартиры получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий. В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома стоимостью 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2007 году, ею руководит Карен Мартоян. Основной вид деятельности организации — строительство автомобильных дорог.

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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Парковка#Застройщик#Недострой#Консервация#Эксплуатация#Сроки#Проектная документация
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