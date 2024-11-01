Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года

Posted 1 ноября, 03:39
Published 1 ноября, 03:39
Modified 1 ноября, 03:41
Updated 1 ноября, 03:41
Как стало известно Городу55, накануне, 31 октября, компания «Академэкспертиза» выдала положительное заключение на проект по завершению строительства многоэтажки на улице 70 лет Октября. Речь идет о недострое, который начали возводить еще 20 лет назад.
Проектную документацию подготовили компании «Строительные технологии» и «Арт РемСтрой». Застройщиком выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области.
В Фонде Городу55 рассказали, что многоэтажку планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Напомним, сроки затянулись, так как здание пришлось полностью разбирать.
«Строительство ведется в декабря 2023 года. Строим в соответствии с разрешением на строительство, выданным в 2007 году. В результате того, что здание не было законсервировано, стояло под осадками, произошла деградация всех строительных конструкций. Нам пришлось полностью здание разобрать», — рассказал директор Фонда Георгий Пузиков.
В 17-этажном доме будет 95 однокомнатных квартир, 47 — двухкомнатных, 15 — трехкомнатных. Предусмотрена парковка на 62 машино-места.
«На данный момент полностью залита монолитная плита. Идет монтаж монолитных стен цокольного этажа», — добавил Георгий Пузиков.
Квартиры получат 53 дольщика и 11 участников боевых действий. В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома стоимостью 665 млн рублей получила компания «Арт РемСтрой». По данным Rusprofile, фирма зарегистрирована в 2007 году, ею руководит Карен Мартоян. Основной вид деятельности организации — строительство автомобильных дорог.