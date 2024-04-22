Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Сообщение о сроках завершения ремонта Ленинградского моста появилось в официальном Telegram-канале губернатора области: объект введут в эксплуатацию уже в конце мая. Полное же возобновление движения — на все 6 полос моста, запланировано к 12 июня — Дню России.
Кроме того, обновленный мост станет пилотным в использовании подсветки — как сообщается, у переправы будет один повседневный режим подсветки и несколько тематических: ко Дню города, 9-му Мая и Новому году. В зависимости от отклика омичей будет принято решение о подключении подсветки и на остальных мостовых переходах — уже существующих и строящихся.
Также в сообщении Виталий Хоценко анонсировал и появление нового моста через Омь в городе — все работы планируется завершить в 2026 году.
Напомним, на прошлой неделе на заседании «зеленой комиссии» произошел спор о судьбе насаждений в районе Ленинградского моста — по стечению обстоятельств, пара сосен оказалась и в зоне капремонта моста и в месте размещения будущих очистных сооружений: