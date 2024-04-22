Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске

Кроме того, обновленный мост станет пилотным в использовании подсветки — как сообщается, у переправы будет один повседневный режим подсветки и несколько тематических: ко Дню города, 9-му Мая и Новому году. В зависимости от отклика омичей будет принято решение о подключении подсветки и на остальных мостовых переходах — уже существующих и строящихся.