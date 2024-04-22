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иллюстрация

Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске

22 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Губернатор Омской области рассказал, когда откроют Ленинградский мост для машин

Открытие движения по мосту приурочат ко Дню России.

Сообщение о сроках завершения ремонта Ленинградского моста появилось в официальном Telegram-канале губернатора области: объект введут в эксплуатацию уже в конце мая. Полное же возобновление движения — на все 6 полос моста, запланировано к 12 июня — Дню России.

Кроме того, обновленный мост станет пилотным в использовании подсветки — как сообщается, у переправы будет один повседневный режим подсветки и несколько тематических: ко Дню города, 9-му Мая и Новому году. В зависимости от отклика омичей будет принято решение о подключении подсветки и на остальных мостовых переходах — уже существующих и строящихся.

Также в сообщении Виталий Хоценко анонсировал и появление нового моста через Омь в городе — все работы планируется завершить в 2026 году.

Напомним, на прошлой неделе на заседании «зеленой комиссии» произошел спор о судьбе насаждений в районе Ленинградского моста — по стечению обстоятельств, пара сосен оказалась и в зоне капремонта моста и в месте размещения будущих очистных сооружений:

Стала известна степень готовности Ленинградского моста в Омске
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#Илья Скобин#Ремонт#Омск#Ленинградский мост#Губернатор#Новости#Омичи#День России#Виталий Хоценко#Подсветка#Омь#Полосы#Эксплуатация
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