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Новый корпус ОмГУ

Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ

4 марта 2024, 04:46
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко
Новый корпус ОмГУ

Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет на открытие главного корпуса ОмГУ

Фальков оценит новый корпус, который строили с 2005 года.

Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко анонсировал официальную презентацию нового корпуса ОмГУ, которая состоится совместно с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в регион.

«Вчера порадовал ребят-студентов ОмГУ, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, новостью, что главный корпус госуниверситета наконец, спустя 18 лет строительства, сдали в эксплуатацию. Ребята были счастливы», — рассказал Хоценко.
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУНовый корпус ОмГУ
Новый корпус ОмГУ
Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Напомним, что главный корпус ОмГУ ввели в эксплуатацию еще 1 марта. В новом корпусе площадью более 15 тысяч квадратных метров будут обучаться студенты юридического факультета. Кроме того, сюда переедет администрация университета и Центр делового образования.

Спустя 17 лет. В Омске открыли главный корпус-долгострой ОмГУ на улице Фрунзе
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#Омск#Омская область#Россия#Строительство#Новости#ОмГУ#Всемирный фестиваль молодёжи#Госуниверситет#Эксплуатация#Министр науки и высшего образования#Валерий Николаевич Фальков
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