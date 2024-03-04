Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ

Напомним, что главный корпус ОмГУ ввели в эксплуатацию еще 1 марта. В новом корпусе площадью более 15 тысяч квадратных метров будут обучаться студенты юридического факультета. Кроме того, сюда переедет администрация университета и Центр делового образования.