Приедет министр Фальков. Хоценко анонсировал официальное открытие нового корпуса ОмГУ

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Сегодня в своем телеграм-канале Виталий Хоценко анонсировал официальную презентацию нового корпуса ОмГУ, которая состоится совместно с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в регион.
«Вчера порадовал ребят-студентов ОмГУ, которые участвуют во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, новостью, что главный корпус госуниверситета наконец, спустя 18 лет строительства, сдали в эксплуатацию. Ребята были счастливы», — рассказал Хоценко.
Напомним, что главный корпус ОмГУ ввели в эксплуатацию еще 1 марта. В новом корпусе площадью более 15 тысяч квадратных метров будут обучаться студенты юридического факультета. Кроме того, сюда переедет администрация университета и Центр делового образования.