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Омичам показали, как выглядят затопленные дачи в Осташково

Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково

10 сентября 2024, 02:06
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Омичам показали, как выглядят затопленные дачи в Осташково

По мнению садоводов, всему виной сброс воды на золотвале ТЭЦ-5, однако в ТГК-11 подобные обвинения отвергают.

Месяц назад, в первой половине августа, омичи сообщили о потопах в микрорайоне Осташково и расположенных поблизости дачных кооперативах. По словам местных, внезапный паводок произошел даже при отсутствии осадков. Дачники считают, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала ТЭЦ-5. Корреспондент Города55 Евгений Игишев побывал в пострадавших садовых кооперативах.

В начале августа под водой находились аллеи, грядки, топило домики и погреба. За это время картина не изменилась. Вот, как участки выглядят сейчас:

Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Местами вода уже успела зацвести. Некоторым участкам повезло, они почти не пострадали. А есть дачи, где об урожае остается теперь лишь мечтать. Город55 также провел трансляцию с затопленных СНТ.

Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Прокуратура обязала «ТГК-11» откачать воду с дач до 20 августа, а также внесла представление организации. В Теплогенерирующей компании обвинения опровергли.

«Все разрешительные документы, выданные АО „ТГК-11“ уполномоченными органами, являются действующими. Соответствие построенного объекта проектной документации подтверждено Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Эксплуатация золоотвала ведется в соответствии с разработанным регламентом», — сообщили в пресс-службе компании.

Позднее в «ТГК-11» заявили, что не смогут откачать воду в Осташково из-за отсутствия разрешения.

В начале сентября в селах Ульяновка и Морозовка Омского района и микрорайоне Осташково (СНТ Фиалка, Сигнал, Электромера, Радуга-1, Сибирский садовод-4, Магистраль, Вагонник, Родничок, Омский садовод и 40 лет Октября) ввели режим повышенной готовности.

Видео: Евгений Игишев / gorod55.ru

Проехать по затопленным кооперативам затруднительно. Дачники оставляют автомобили ближе к асфальтированной дороге, а далее в резиновых сапогах идут к своим участкам. На прошлой неделе в СНТ «Сибирский садовод-4» не смогла проехать скорая помощь. Автомобиль увяз в грязи.

Местные жители рассказали, что участки топило и ранее, но масштаб проблемы был не так заметен. Сейчас вопрос с затопленной территорией остается открытым.

Застряла в грязи. По пути на омские дачи в Осташково увязла машина скорой помощи
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