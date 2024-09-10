Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково

Месяц назад, в первой половине августа, омичи сообщили о потопах в микрорайоне Осташково и расположенных поблизости дачных кооперативах. По словам местных, внезапный паводок произошел даже при отсутствии осадков. Дачники считают, повышение уровня воды может быть связано со сливом вод с золоотвала ТЭЦ-5. Корреспондент Города55 Евгений Игишев побывал в пострадавших садовых кооперативах.