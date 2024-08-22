Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5

Однако как стало известно из представления, вынесенного природоохранным прокурором Олегу Хилько, главе «ТГК-11» — компании-эксплуатанта ТЭЦ, процесс обеспечения горожан теплом был налажен с нарушениями. Один из таких эпизодов, как выяснили корреспонденты РИА «Омск-информ», был совсем недавно — в июне этого года. В частности, претензии прокуратуры вызвала работа электрофильтра на втором котельном агрегате станции: 10 июня его рабочие показатели были снижены до минимальных значений — при минимально допустимом напряжении в 10 кВ, которого хватает для очистки от вредных примесей дымовых газов, аппаратура работала при значениях 0,9 кВ. При этом, как отмечается в документе, данная неисправность не исправлялась — представители прокуратуры просто не обнаружили соответствующих записей в книгах учета работ.