Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Омская ТЭЦ-5 — «опорный» объект городской энергетики: вырабатываемое станцией тепло покрывает нужды Центрального и Октябрьского округов, а его часть даже переправляют в Ленинский и Кировский городские округа.
Однако как стало известно из представления, вынесенного природоохранным прокурором Олегу Хилько, главе «ТГК-11» — компании-эксплуатанта ТЭЦ, процесс обеспечения горожан теплом был налажен с нарушениями. Один из таких эпизодов, как выяснили корреспонденты РИА «Омск-информ», был совсем недавно — в июне этого года. В частности, претензии прокуратуры вызвала работа электрофильтра на втором котельном агрегате станции: 10 июня его рабочие показатели были снижены до минимальных значений — при минимально допустимом напряжении в 10 кВ, которого хватает для очистки от вредных примесей дымовых газов, аппаратура работала при значениях 0,9 кВ. При этом, как отмечается в документе, данная неисправность не исправлялась — представители прокуратуры просто не обнаружили соответствующих записей в книгах учета работ.
Кроме того, в ведомстве уверены, что попадание в атмосферу вредных веществ было неоднократным — схожая ситуация в работе фильтрующей аппаратуры наблюдалась и в январе 2023 года (тогда перебой совпал с отключением отопления).
Напомним, что это не единственная выявленная ведомством проблема предприятия: ранее ТЭЦ-5, а точнее ее золоотвал, стал причиной подтопления дачных участков омичей и последующих разбирательств с министерством энергетики, прокуратурой и администрацией. Как позже выяснилось, золоотвал был возведен с нарушением обязательных требований СанПиНов.