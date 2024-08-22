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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

иллюстрация

Очередные нарушения. Прокуратура выявила новую неисправность на омской ТЭЦ-5

22 августа 2024, 12:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омская прокуратура выявила недостаточную работу электрофильтров ТЭЦ-5

Один из ключевых объектов омской энергетики не так давно попал под пристальное внимание прокуратуры — и с каждым днем становятся известны все новые проблемы предприятия.

Омская ТЭЦ-5 — «опорный» объект городской энергетики: вырабатываемое станцией тепло покрывает нужды Центрального и Октябрьского округов, а его часть даже переправляют в Ленинский и Кировский городские округа.

Однако как стало известно из представления, вынесенного природоохранным прокурором Олегу Хилько, главе «ТГК-11» — компании-эксплуатанта ТЭЦ, процесс обеспечения горожан теплом был налажен с нарушениями. Один из таких эпизодов, как выяснили корреспонденты РИА «Омск-информ», был совсем недавно — в июне этого года. В частности, претензии прокуратуры вызвала работа электрофильтра на втором котельном агрегате станции: 10 июня его рабочие показатели были снижены до минимальных значений — при минимально допустимом напряжении в 10 кВ, которого хватает для очистки от вредных примесей дымовых газов, аппаратура работала при значениях 0,9 кВ. При этом, как отмечается в документе, данная неисправность не исправлялась — представители прокуратуры просто не обнаружили соответствующих записей в книгах учета работ.

Кроме того, в ведомстве уверены, что попадание в атмосферу вредных веществ было неоднократным — схожая ситуация в работе фильтрующей аппаратуры наблюдалась и в январе 2023 года (тогда перебой совпал с отключением отопления).

Напомним, что это не единственная выявленная ведомством проблема предприятия: ранее ТЭЦ-5, а точнее ее золоотвал, стал причиной подтопления дачных участков омичей и последующих разбирательств с министерством энергетики, прокуратурой и администрацией. Как позже выяснилось, золоотвал был возведен с нарушением обязательных требований СанПиНов.

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#Илья Скобин#Омск#Прокуратура#Нарушения#Безопасность#Новости#Вредные вещества#Энергетика#Эксплуатация#ТЭЦ-5#Электрофильтр#Техническое состояние
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