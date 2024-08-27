93 квартиры. В омском Амуре ввели в эксплуатацию новостройку

Застройщиком нового объекта выступило ООО «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». В администрации города уверены, что новый жилой дом станет отличным дополнением к инфраструктуре микрорайона и обеспечит жильем многих омичей, стремящихся к комфортной городской жизни. Отметим, что квартиры в доме пока еще не выставили на продажу, но в соседних домах стоимость варьируется от 4 млн рублей до 7,5 млн рублей.