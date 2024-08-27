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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:34

В омском Амуре ввели в эксплуатацию новый восьмиэтажный дом

93 квартиры. В омском Амуре ввели в эксплуатацию новостройку

27 августа 2024, 06:22
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В омском Амуре ввели в эксплуатацию новый восьмиэтажный дом

Общая площадь дома составляет порядка шести тысяч метров. В нем оборудованы три лифта и подземный этаж.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, годовой план по строительству жилья в Омске уже исполнен на две трети. В микрорайоне «Амурский» ввели в эксплуатацию новый жилой дом по адресу: 4-й Амурский проезд, 9.

Общая площадь новостройки составляет почти шесть тысяч квадратных метров. Современный дом оборудован тремя лифтами и подземным этажом, что обеспечивает комфортное проживание для будущих жильцов. В здании расположено 97 помещений, из которых 93 квартиры: 61 однокомнатная, 22 двухкомнатные и 10 трехкомнатных. Четыре помещения отведены под нежилые нужды.

Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Застройщиком нового объекта выступило ООО «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». В администрации города уверены, что новый жилой дом станет отличным дополнением к инфраструктуре микрорайона и обеспечит жильем многих омичей, стремящихся к комфортной городской жизни. Отметим, что квартиры в доме пока еще не выставили на продажу, но в соседних домах стоимость варьируется от 4 млн рублей до 7,5 млн рублей.

Ранее Город55 писал про еще один дом в Амуре, который не так давно ввели в эксплуатацию, это девятиэтажка по адресу: 6-й Амурский проезд, 14 в микрорайоне «Амурский».

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