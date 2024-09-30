gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 08:43

Published 30 сентября, 08:43

Modified 30 сентября, 08:45

Updated 30 сентября, 08:45

Иллюстрация

Мне бы в небо. В Омске за 14,5 млн продают четырехместный американский самолет

30 сентября 2024, 08:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 14,5 выставили на продажу четырехместный самолет Piper

Самолет был выпущен в 1975 году. Общий налет составляет более 6900 часов.

В Омске за 14,5 млн рублей выставили на продажу самолет Piper Arrow 2. Воздушное судно находится на аэродроме Поповка. Самолет был выпущен в 1975 году. Общий налет составляет более 6900 часов.

«Самолет в отличном состоянии, ангарногo хранения. Салон в оригинальном исполнении. Штатный автопилот. Все оборудование работает. Полная история формуляров и логбуков с начала эксплуатации. Самолет регулярно эксплуатируется», — говорится в объявлении.

Владелец сообщил, что продает судно в связи с переходом на самолет большего размера.

СкриншотСкриншот

Piper выпускает американская компания Piper Aircraft Inc. Фирма, расположенная в штате Флорида, ведет свою историю с 1927 года.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу кабриолет Wanderer W24. Владелец оценил автомобиль в 6 млн рублей.

Настоящий раритет. В Омске за 6 миллионов продают ретроавтомобиль Wanderer
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Поповка#Авиация#Эксплуатация
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика