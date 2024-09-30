Мне бы в небо. В Омске за 14,5 млн продают четырехместный американский самолет

Posted 30 сентября, 08:43
Published 30 сентября, 08:43
Modified 30 сентября, 08:45
Updated 30 сентября, 08:45
В Омске за 14,5 млн рублей выставили на продажу самолет Piper Arrow 2. Воздушное судно находится на аэродроме Поповка. Самолет был выпущен в 1975 году. Общий налет составляет более 6900 часов.
«Самолет в отличном состоянии, ангарногo хранения. Салон в оригинальном исполнении. Штатный автопилот. Все оборудование работает. Полная история формуляров и логбуков с начала эксплуатации. Самолет регулярно эксплуатируется», — говорится в объявлении.
Владелец сообщил, что продает судно в связи с переходом на самолет большего размера.
Piper выпускает американская компания Piper Aircraft Inc. Фирма, расположенная в штате Флорида, ведет свою историю с 1927 года.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу кабриолет Wanderer W24. Владелец оценил автомобиль в 6 млн рублей.
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