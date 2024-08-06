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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки

Опасно для детей. Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки

6 августа 2024, 07:03

Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки

Прокуратура организовала проверку после жалоб омичей в соцсетях.

В региональной прокуратуре сообщили, что детские площадки во дворах многоквартирных домов на Иртышской Набережной, 18, 20; на Спортивном Проезде, 1, 2, 4; на проспекте Карла Маркса, 36/1; на Тимуровском проезде, 5, 8 — в плохом состоянии.

Проверка показала:

  • на деревянных сиденьях качелей есть сколы;
  • покрасочное покрытие оборудования необходимо обновить;
  • качели не закреплены и имеют люфт при раскачивании;
  • выступающие головки шурупов на горках не закрыты специальным колпаком;
  • уровень ударопоглощающего покрытия на площадке ниже допустимого.
нарушения на детских площадкахнарушения на детских площадках
нарушения на детских площадках нарушения на детских площадках
нарушения на детских площадках
Фото: Прокуратура Омской области

Указанные нарушения могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, поэтому их необходимо устранить как можно скорее. В результате прокуратура направила представления руководителям управляющих компаний ООО «УК „ВиТа“» и ООО «УК „Алекс“». На данный момент они находятся на рассмотрении.

Напомним, что ранее жители домов на 2-й Кировской улице высказали недовольство состоянием детской площадки в их дворе. Сейчас площадка заросла травой, и от нее остались только турники, которые тоже находятся в плохом состоянии.

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