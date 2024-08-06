Опасно для детей. Омская прокуратура потребовала привести в порядок детские площадки

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В региональной прокуратуре сообщили, что детские площадки во дворах многоквартирных домов на Иртышской Набережной, 18, 20; на Спортивном Проезде, 1, 2, 4; на проспекте Карла Маркса, 36/1; на Тимуровском проезде, 5, 8 — в плохом состоянии.
Проверка показала:
Указанные нарушения могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, поэтому их необходимо устранить как можно скорее. В результате прокуратура направила представления руководителям управляющих компаний ООО «УК „ВиТа“» и ООО «УК „Алекс“». На данный момент они находятся на рассмотрении.
Напомним, что ранее жители домов на 2-й Кировской улице высказали недовольство состоянием детской площадки в их дворе. Сейчас площадка заросла травой, и от нее остались только турники, которые тоже находятся в плохом состоянии.