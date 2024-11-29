Губернатор Хоценко оценил ход ремонта школы в Омской области

Обновление школы предполагает комплексный ремонт двух ее корпусов. Работы включают замену фасадов, окон и дверей, ремонт входных групп и укрепление фундаментов. Также планируется полная смена систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт перекрытий и полов, а также внутренняя отделка всех учебных классов, спортивных залов и пищеблока.