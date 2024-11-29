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Posted 29 ноября, 10:03

Published 29 ноября, 10:03

Modified 29 ноября, 10:05

Updated 29 ноября, 10:05

Губернатор Хоценко оценил ход ремонта школы в Омской области

Губернатор Хоценко оценил ход ремонта школы в Омской области

29 ноября 2024, 10:03
Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба Правительства Омской области.
Виталий Хоценко посетил Солнцевскую среднюю школу, чтобы оценить ход капитального ремонта в рамках президентской программы модернизации образования.

Виталий Хоценко посетил Солнцевскую среднюю школу в Исилькульском районе, чтобы лично оценить ход капитального ремонта. Школа включает два здания, соединенных переходом. Она является одним из 24 образовательных учреждений региона, участвующих в масштабной программе модернизации школьных систем образования, инициированной по президентской программе. Ремонтные работы будут проводиться два года.

Фото: Вячеслав Крузман. Пресс-служба Правительства Омской области

В ходе инспекции губернатор подчеркнул важность своевременного завершения ремонтных работ и ввода школы в эксплуатацию. В частности, Хоценко предложил увеличить количество рабочих и мобилизовать дополнительные ресурсы для ускорения ремонта.

Обновление школы предполагает комплексный ремонт двух ее корпусов. Работы включают замену фасадов, окон и дверей, ремонт входных групп и укрепление фундаментов. Также планируется полная смена систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт перекрытий и полов, а также внутренняя отделка всех учебных классов, спортивных залов и пищеблока.

Хоценко сообщил о завершении ремонта на трассе Омск — Муромцево — Седельниково
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