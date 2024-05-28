Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья

Ранее Город55 рассказывал о том, что наш регион занял 75-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья. Согласно исследованию, в 2023 году в Омской области было построено 743 тысячи квадратных метров жилья. Это означает, что на каждого жителя региона приходится примерно 0,409 квадратного метра жилой площади. При этом по сравнению с предыдущим годом объем строительства увеличился на 7,2%.