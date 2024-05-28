Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В региональном Минстрое рассказали, что, согласно данным статистики, к маю 2024 года в Омской области было введено в эксплуатацию 324 076 квадратных метров жилья. Из них 48 195 квадратных метров пришлось на многоквартирные дома, а 275 881 квадратный метр — на индивидуальное жилищное строительство.
Заметим, что этот показатель вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На текущий год запланировано ввести в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент введено уже 46,3% от этого объема.
Лидерами по объемам строительства стали Омский район — более 116 тысяч квадратных метров, Азовский — около 4,7 тысяч квадратных метров, Любинский — 4,3 тысячи квадратных метров, Исилькульский — 4,2 тысячи квадратных метров и Калачинский — также 4,2 тысячи квадратных метров.
Ранее Город55 рассказывал о том, что наш регион занял 75-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья. Согласно исследованию, в 2023 году в Омской области было построено 743 тысячи квадратных метров жилья. Это означает, что на каждого жителя региона приходится примерно 0,409 квадратного метра жилой площади. При этом по сравнению с предыдущим годом объем строительства увеличился на 7,2%.