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Автобусы Volgabus курсируют по Омску с зимы 2021 года

Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске

17 июля 2024, 09:42
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-центр администрации города Омска
Автобусы Volgabus курсируют по Омску с зимы 2021 года

В омском дептрансе рассказали, какие проблемы возникают у автобусов Volgabus

Три года назад 20 машин поступили в город по проекту «Безопасные качественные дороги». На закупку автобусов потратили почти 150 млн рублей.

В прошлую среду, 10 июля, в Омске дотла сгорел пассажирский автобус Volgabus. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожары у этой марки автобусов от компании «Бакулин Моторс Групп» случались и в других городах. Так, в Санкт-Петербурге приостановили эксплуатацию 30 машин из-за инцидентов с их возгоранием.

Пока комиссия расследует причины пожара в Омске, Город55 выяснил в департаменте транспорта, какие еще проблемы были у этой марки автобусов.

За время эксплуатации у одного из автобусов сломался ведущий мост. Машина сейчас стоит на ремонте в ожидании запчастей. Также в Омске столкнулись и с заводским браком на автобусах.

«В начале эксплуатации автобусов возникала неисправность в виде попадания влаги снаружи в кабину водителя (нарушение герметичности салона). Данная неисправность была устранена по гарантии представителями завода изготовителя на 10 автобусах», — сообщили в департаменте транспорта.
Всего на закупку новых автобусов было потрачено почти 150 млн рублейВсего на закупку новых автобусов было потрачено почти 150 млн рублей
Всего на закупку новых автобусов было потрачено почти 150 млн рублей
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-центр администрации города Омска

Всего за время эксплуатации ни один автобус Volgabus не был списан, а на линии сейчас работают 18 машин. По всей видимости, сгоревший автобус списать еще не успели.

Пассажирское предприятие № 8 закупило 20 автобусов Volgabus в 2020 году на условиях лизинга по проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели ушло 148,8 млн рублей. Машины вышли на линию зимой 2021 года на маршрут № 22.

Сомнительная закупка: доедут ли волжские «Волгабасы» до Омска
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#Евгений Игишев#Транспорт#Ремонт#Омск#Департамент транспорта#Автобус#Проект#Запчасти#Лизинг#Безопасные качественные дороги#Эксплуатация
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