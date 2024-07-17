Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В прошлую среду, 10 июля, в Омске дотла сгорел пассажирский автобус Volgabus. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожары у этой марки автобусов от компании «Бакулин Моторс Групп» случались и в других городах. Так, в Санкт-Петербурге приостановили эксплуатацию 30 машин из-за инцидентов с их возгоранием.
Пока комиссия расследует причины пожара в Омске, Город55 выяснил в департаменте транспорта, какие еще проблемы были у этой марки автобусов.
За время эксплуатации у одного из автобусов сломался ведущий мост. Машина сейчас стоит на ремонте в ожидании запчастей. Также в Омске столкнулись и с заводским браком на автобусах.
«В начале эксплуатации автобусов возникала неисправность в виде попадания влаги снаружи в кабину водителя (нарушение герметичности салона). Данная неисправность была устранена по гарантии представителями завода изготовителя на 10 автобусах», — сообщили в департаменте транспорта.
Всего за время эксплуатации ни один автобус Volgabus не был списан, а на линии сейчас работают 18 машин. По всей видимости, сгоревший автобус списать еще не успели.
Пассажирское предприятие № 8 закупило 20 автобусов Volgabus в 2020 году на условиях лизинга по проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели ушло 148,8 млн рублей. Машины вышли на линию зимой 2021 года на маршрут № 22.