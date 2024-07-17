Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске

В прошлую среду, 10 июля, в Омске дотла сгорел пассажирский автобус Volgabus. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожары у этой марки автобусов от компании «Бакулин Моторс Групп» случались и в других городах. Так, в Санкт-Петербурге приостановили эксплуатацию 30 машин из-за инцидентов с их возгоранием.