Строительство жилья в Омской области превысило запланированные объемы

Posted 21 ноября, 06:46
Published 21 ноября, 06:46
Modified 21 ноября, 06:48
Updated 21 ноября, 06:48
С начала года в Омской области наблюдается значительное превышение плановых показателей по вводу нового жилья. Виталий Хоценко сообщил, что при запланированных 700 тысячах кв. м жилья на 2024 год, фактический объём ввода к ноябрю уже достиг 731,4 тысячи кв. м. Особенно заметный вклад в этот рост внесло ИЖС, которое с начала года добавило 568,6 тысячи кв. м нового жилья.
Виталий Хоценко подчеркнул, что к ноябрю 2024 года в регионе ввели в эксплуатацию 731,4 тысячи кв. м жилья, что составляет 104,5% от запланированного объёма.
Темпы строительства нового жилья и развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах находятся под постоянным наблюдением губернатора.
Напомним, что ранее застройщик «Горпроект» планировал построить два многоквартирных дома на улице Волгоградской. Проекты прошли экспертизу и 19 ноября фирма «Базис» выдала положительное заключение