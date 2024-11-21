Строительство жилья в Омской области превысило запланированные объемы

С начала года в Омской области наблюдается значительное превышение плановых показателей по вводу нового жилья. Виталий Хоценко сообщил, что при запланированных 700 тысячах кв. м жилья на 2024 год, фактический объём ввода к ноябрю уже достиг 731,4 тысячи кв. м. Особенно заметный вклад в этот рост внесло ИЖС, которое с начала года добавило 568,6 тысячи кв. м нового жилья.