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Posted 21 ноября, 06:46

Published 21 ноября, 06:46

Modified 21 ноября, 06:48

Updated 21 ноября, 06:48

Строительство жилья в Омской области превысило запланированные объемы

Строительство жилья в Омской области превысило запланированные объемы

21 ноября 2024, 06:46
Фото: Региональный минстрой.
В Омской области зафиксировали значительное превышение плановых показателей по вводу нового жилья. Оно достигло 104,5% от запланированного объема на 2024 год.

С начала года в Омской области наблюдается значительное превышение плановых показателей по вводу нового жилья. Виталий Хоценко сообщил, что при запланированных 700 тысячах кв. м жилья на 2024 год, фактический объём ввода к ноябрю уже достиг 731,4 тысячи кв. м. Особенно заметный вклад в этот рост внесло ИЖС, которое с начала года добавило 568,6 тысячи кв. м нового жилья.

Фото: Региональный минстрой

Виталий Хоценко подчеркнул, что к ноябрю 2024 года в регионе ввели в эксплуатацию 731,4 тысячи кв. м жилья, что составляет 104,5% от запланированного объёма.

Темпы строительства нового жилья и развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах находятся под постоянным наблюдением губернатора.

Напомним, что ранее застройщик «Горпроект» планировал построить два многоквартирных дома на улице Волгоградской. Проекты прошли экспертизу и 19 ноября фирма «Базис» выдала положительное заключение

В Омске на Волгоградской планируют построить два жилых дома
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#Екатерина Тараленко#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Губернатор#Жилье#Новости#ИЖС#Микрорайон#Эксплуатация#Социальная инфраструктура
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