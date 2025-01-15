Стало известно, что будет с недостроенной омской школой искусств в Прибрежном-2

Posted 15 января, 11:42
Published 15 января, 11:42
Modified 15 января, 12:28
Updated 15 января, 12:28
Здание на улице Крупской рядом с микрорайоном Прибрежный-2 никак не могут ввести в эксплуатацию. Это планировали сделать еще в феврале прошлого года. Напомним, там должна открыться детская художественная школа.
В департаменте архитектуры и градостроительства озвучили новые сроки сдачи здания. По информации мэрии, его должны ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.
«В настоящее время ведется подготовка к вводу в эксплуатацию указанного объекта, осуществляются работы по поиску поставщиков для внутреннего оснащения художественной школы», — сообщили в департаменте.
Согласно кадастровой карте, здание является объектом дошкольного образования, его площадь составляет 935 квадратных метров. Застройщиком является компания «Лайт». Организации продлили срок действия разрешения на строительство до 9 января 2026 года.