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Posted 15 января, 11:42

Published 15 января, 11:42

Modified 15 января, 12:28

Updated 15 января, 12:28

Здание расположено на улице Крупской

Стало известно, что будет с недостроенной омской школой искусств в Прибрежном-2

15 января 2025, 11:42
Фото: Яндекс карты / Скриншот. Здание расположено на улице Крупской
В мэрии озвучили новые сроки сдачи здания.

Здание на улице Крупской рядом с микрорайоном Прибрежный-2 никак не могут ввести в эксплуатацию. Это планировали сделать еще в феврале прошлого года. Напомним, там должна открыться детская художественная школа.

В департаменте архитектуры и градостроительства озвучили новые сроки сдачи здания. По информации мэрии, его должны ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

«В настоящее время ведется подготовка к вводу в эксплуатацию указанного объекта, осуществляются работы по поиску поставщиков для внутреннего оснащения художественной школы», — сообщили в департаменте.

Согласно кадастровой карте, здание является объектом дошкольного образования, его площадь составляет 935 квадратных метров. Застройщиком является компания «Лайт». Организации продлили срок действия разрешения на строительство до 9 января 2026 года.

Фото: Публичная кадастровая карта Омска
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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Мэрия#Строительство#Москва#Градостроительство#Департамент архитектуры#Архитектура#Здание#Ввод в эксплуатацию#Дошкольное образование#Эксплуатация
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