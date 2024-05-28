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С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов

Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов

28 мая 2024, 08:08
Фото: 1MI

С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов

С 1 июля для проезда омичей станут доступны две полосы бульвара Архитекторов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

На Левом берегу Омска продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. О ходе работ рассказал мэр города Сергей Шелест. Так, сейчас, на пересечении бульвара с улицами 70 лет Октября и Степанца завершается переустройство теплопровода, на месте работают сотрудники АО «ОмскРТС». 1 июня начнется перенос сетей в районе улицы Ватутина, во время проведения работ движение на перекрестке будет остановлено.

Параллельно с этим ООО «СтройТраст» разбирает старое основание дороги и формирует новое в районе съезда на право с бульвара на улицу 70 лет Октября. Здесь же к 1 июля планируют открыть движение для транспорта по двум полосам. Это позволит обеспечить для омичей сквозной проезд через ключевую улицу левобережья.

«Работают дорожники и на линейных участках бульвара, которые были ранее перекрыты для движения транспорта. Со сторону улицы Волгоградской они устраивают песчаное основание новой дороги под первый слой асфальтобетона», — добавил градоначальник.

Напомним, что на реконструкцию бульвара Архитекторов выделено около 2 миллиардов рулей, подрядчиков выступает ООО «СтройТраст».

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