Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов

Параллельно с этим ООО «СтройТраст» разбирает старое основание дороги и формирует новое в районе съезда на право с бульвара на улицу 70 лет Октября. Здесь же к 1 июля планируют открыть движение для транспорта по двум полосам. Это позволит обеспечить для омичей сквозной проезд через ключевую улицу левобережья.