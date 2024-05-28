Работы продолжаются. С 1 июля для омичей откроют две полосы бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На Левом берегу Омска продолжается реконструкция бульвара Архитекторов. О ходе работ рассказал мэр города Сергей Шелест. Так, сейчас, на пересечении бульвара с улицами 70 лет Октября и Степанца завершается переустройство теплопровода, на месте работают сотрудники АО «ОмскРТС». 1 июня начнется перенос сетей в районе улицы Ватутина, во время проведения работ движение на перекрестке будет остановлено.
Параллельно с этим ООО «СтройТраст» разбирает старое основание дороги и формирует новое в районе съезда на право с бульвара на улицу 70 лет Октября. Здесь же к 1 июля планируют открыть движение для транспорта по двум полосам. Это позволит обеспечить для омичей сквозной проезд через ключевую улицу левобережья.
«Работают дорожники и на линейных участках бульвара, которые были ранее перекрыты для движения транспорта. Со сторону улицы Волгоградской они устраивают песчаное основание новой дороги под первый слой асфальтобетона», — добавил градоначальник.
Напомним, что на реконструкцию бульвара Архитекторов выделено около 2 миллиардов рулей, подрядчиков выступает ООО «СтройТраст».