Реклама из космоса, добровольные помощники ГАИ и «море» на трассе. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Как сегодня стало известно Городу55, пуск омской «Ангары-А5» приоткрыл небольшой «портал» в будущее: теперь рекламу будут транслировать и из космоса. И речь идет не о совсем привычном формате цифрового сигнала — выведенный на орбиту спутник «Гагаринец» представляет собой небольшой проектор, который и будет подсвечивать небосвод.
Сегодня появилась и другая интересная информация — вполне вероятно, что омичи, сообщая о нарушениях ПДД смогут немного «заработать». Ну, а если точнее, то Омская область вошла в список регионов, где планируется внедрить эту инициативу, пока что местные власти только готовят необходимые документы. Но, в ряде регионов местные жители уже получают небольшое вознаграждение, если факт нарушения подтвердится. Где именно работает такая практика — можно узнать в материале ниже:
Разумеется, такого топонима не существует. Но, кажется, вышедший из берегов Ишим очень претендует на столь почетное звание: сдерживать стихию удается только круглосуточным трудом сотрудников МЧС, дорожных служб, а иногда и местных жителей. Как обстоят дела на трассе, которую почти затопило рекордным (таких подъемов воды не наблюдалось с 2017 года, и то — этот результат уже «остался ниже») паводком — на видео в материале ниже: