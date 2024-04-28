Реклама из космоса, добровольные помощники ГАИ и «море» на трассе. Омск в воскресенье

Сегодня появилась и другая интересная информация — вполне вероятно, что омичи, сообщая о нарушениях ПДД смогут немного «заработать». Ну, а если точнее, то Омская область вошла в список регионов, где планируется внедрить эту инициативу, пока что местные власти только готовят необходимые документы. Но, в ряде регионов местные жители уже получают небольшое вознаграждение, если факт нарушения подтвердится. Где именно работает такая практика — можно узнать в материале ниже: