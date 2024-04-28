Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Реклама из космоса, добровольные помощники ГАИ и «море» на трассе. Омск в воскресенье

Реклама из космоса, добровольные помощники ГАИ и «море» на трассе. Омск в воскресенье

28 апреля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Реклама — теперь и в космосе.

Как сегодня стало известно Городу55, пуск омской «Ангары-А5» приоткрыл небольшой «портал» в будущее: теперь рекламу будут транслировать и из космоса. И речь идет не о совсем привычном формате цифрового сигнала — выведенный на орбиту спутник «Гагаринец» представляет собой небольшой проектор, который и будет подсвечивать небосвод.

Созданная в Омске «Ангара-А5» вывела на орбиту «рекламный» спутник «Гагаринец»
Узнать подробнее

Новость №2. Добровольные помощники ГАИ.

Сегодня появилась и другая интересная информация — вполне вероятно, что омичи, сообщая о нарушениях ПДД смогут немного «заработать». Ну, а если точнее, то Омская область вошла в список регионов, где планируется внедрить эту инициативу, пока что местные власти только готовят необходимые документы. Но, в ряде регионов местные жители уже получают небольшое вознаграждение, если факт нарушения подтвердится. Где именно работает такая практика — можно узнать в материале ниже:

Добровольные помощники. В Омске введут поощрения за сообщения о нарушении ПДД
Узнать подробнее

Новость №3. «Ишимское море» на трассе Омск-Тюмень.

Разумеется, такого топонима не существует. Но, кажется, вышедший из берегов Ишим очень претендует на столь почетное звание: сдерживать стихию удается только круглосуточным трудом сотрудников МЧС, дорожных служб, а иногда и местных жителей. Как обстоят дела на трассе, которую почти затопило рекордным (таких подъемов воды не наблюдалось с 2017 года, и то — этот результат уже «остался ниже») паводком — на видео в материале ниже:

Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Реклама#Космос#Омск#Омская область#Нарушения#ПДД#Паводок#МЧС#Итоги дня#Дорожные службы#Ишим#Вознаграждение
Подпишитесь
Реабилитация нацизма, серьезный пожар и рост цен. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве
Сегодня, 03:35
Одно большое море. В МЧС России показали кадры с затопленной трассы Тюмень-Омск
Сегодня, 11:50
Успеть за 1,5 года. В Омске ищут для подрядчика для капремонта бывшего роддома №5
Сегодня, 06:06
Настоящий шторм. В МЧС предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
Сегодня, 07:58
Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года
Сегодня, 10:31
"