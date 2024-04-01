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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

ремонт дорог

Омские дорожники приступили к ремонту разрушенных участков дорог

1 апреля 2024, 06:46
Фото: Пресс-центр администрации Омска
ремонт дорог
В мэрии объяснили, что ремонт дорог проводится в ночное время, чтобы минимизировать риск создания препятствий для потока машин. С наступлением благоприятной погоды ремонт будет проводиться и днем.

В мэрии Омска сообщили, что локальный аварийно-восстановительный ремонт проводится в основном в ночное время. Это делается для того, чтобы минимизировать риск создания препятствий для движения основного потока машин.

К работе по ремонту проезжей части дорожные службы приступили в начале марта — они использовали инертные материалы, битум и холодный асфальт. В ближайшее время, при наступлении благоприятной погоды, ремонт дорог будут проводить и днем.

На прошлой неделе в тестовом режиме заработал асфальтовый завод. Дорожники уже применяют горячую смесь в наиболее проблемных местах. Но пока погода не позволяет приступать к масштабному ремонту, поэтому самые разрушенные участки ремонтируют точечно.

ремонт дорогремонт дорог
ремонт дорогремонт дорог
ремонт дорог
Фото: Пресс-центр администрации Омска

Отметим, что в ближайшее время на официальном портале администрации Омска будет опубликован график аварийно-восстановительных работ на текущий дорожный сезон. На данный момент бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже провели ремонтные работы на следующих участках дорог:

  • ул. 22 Декабря;
  • ул. Ватутина;
  • ул. Воровского;
  • ул. Кирова;
  • ул. Богдана Хмельницкого;
  • ул. Королева;
  • ул. Красноярский тракт;
  • ул. 10 лет Октября;
  • ул. 4-я Челюскинцев;
  • ул. Масленникова.

Каждый день специалисты УДХБ и контрольно-надзорных органов проводят осмотр состояния дорог. Самые разбитые участки включаются в график работ в первую очередь. Наиболее проблемные участки находятся под постоянным контролем.

Напомним, что с начала работы муниципальный АБЗ уже выпустил почти 250 тонн асфальтобетонной смеси.

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#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Новости#УДХБ#Дорожные службы#Погодные условия
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