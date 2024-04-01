Омские дорожники приступили к ремонту разрушенных участков дорог

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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В мэрии Омска сообщили, что локальный аварийно-восстановительный ремонт проводится в основном в ночное время. Это делается для того, чтобы минимизировать риск создания препятствий для движения основного потока машин.
К работе по ремонту проезжей части дорожные службы приступили в начале марта — они использовали инертные материалы, битум и холодный асфальт. В ближайшее время, при наступлении благоприятной погоды, ремонт дорог будут проводить и днем.
На прошлой неделе в тестовом режиме заработал асфальтовый завод. Дорожники уже применяют горячую смесь в наиболее проблемных местах. Но пока погода не позволяет приступать к масштабному ремонту, поэтому самые разрушенные участки ремонтируют точечно.
Отметим, что в ближайшее время на официальном портале администрации Омска будет опубликован график аварийно-восстановительных работ на текущий дорожный сезон. На данный момент бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже провели ремонтные работы на следующих участках дорог:
Каждый день специалисты УДХБ и контрольно-надзорных органов проводят осмотр состояния дорог. Самые разбитые участки включаются в график работ в первую очередь. Наиболее проблемные участки находятся под постоянным контролем.
Напомним, что с начала работы муниципальный АБЗ уже выпустил почти 250 тонн асфальтобетонной смеси.