Привлекли два десятка дополнительных машин. В Омске чистят дороги от снега

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Омске, несмотря на праздничный день, на улицы города вышла техника для уборки снега, сообщили в администрации города. В новогоднюю ночь местами выпали осадки.
Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства очищают дороги и тротуары от снега, посыпают их песко-соляной смесью, убирают мусор, оставшийся после новогодней ночи.
«Помимо своего ресурса, используем сторонний: в рамках договоров подряда к зимнему содержанию города дополнительно привлечена 21 единица техники», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
По сообщениям синоптиков, осадки в виде снега ожидаются также во вторник, 2 января.