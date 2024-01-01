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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Для борьбы со снегом на омских дорогах привлекли дополнительную технику

Привлекли два десятка дополнительных машин. В Омске чистят дороги от снега

1 января 2024, 08:15
Фото: Администрация Омска

Для борьбы со снегом на омских дорогах привлекли дополнительную технику

По сообщениям синоптиков, осадки в виде снега ожидаются также во вторник, 2 января.

В Омске, несмотря на праздничный день, на улицы города вышла техника для уборки снега, сообщили в администрации города. В новогоднюю ночь местами выпали осадки.

Рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства очищают дороги и тротуары от снега, посыпают их песко-соляной смесью, убирают мусор, оставшийся после новогодней ночи.

«Помимо своего ресурса, используем сторонний: в рамках договоров подряда к зимнему содержанию города дополнительно привлечена 21 единица техники», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Фото: Администрация Омска

По сообщениям синоптиков, осадки в виде снега ожидаются также во вторник, 2 января.

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#Дороги#Снег#Снегопад#Омск#Мусор#Уборка улиц#Техника#Мэр Омска#Дорожные службы#Евгений Игишев
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