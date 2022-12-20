Ответственность за капризы погоды. Омичей начнут штрафовать за сугробы

В пресс-службе мэрии Омска напомнили об ответственности за неубранные сугробы на придомовых территориях. Владельцы бизнеса, собственники домов и хозяйствующие субъекты должны следить за состоянием прилегающих территорий, особенно в зимний период.
Сейчас в Омске функционируют шесть свалок, куда омичи смогут вывезти снег с придомовых территорий:
В мэрии напомнили, что выгрузка снега на территории, не предназначенной для складирования снежных масс, а также сдвигание снега от частных территорий на проезжую часть или в полосу отвода автомобильных дорог являются нарушением. За это омичам грозит денежный штраф.
Талоны на вывоз снега на снегоприемные пункты в Омске можно приобрести в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Стоимость приемки одного кубометра снега составляет 80 рублей. Более подробную информацию можно узнать в учреждении.