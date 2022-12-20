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Ответственность за капризы погоды. Омичей начнут штрафовать за сугробы

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам пригрозили штрафами за неубранные сугробы возле домов

После сильных снегопадов омичам напомнили, что бороться со снегом должны не только городские службы.

В пресс-службе мэрии Омска напомнили об ответственности за неубранные сугробы на придомовых территориях. Владельцы бизнеса, собственники домов и хозяйствующие субъекты должны следить за состоянием прилегающих территорий, особенно в зимний период.

Сейчас в Омске функционируют шесть свалок, куда омичи смогут вывезти снег с придомовых территорий:

  • в ДЭУ ЛАО — по Черлакскому тракту;
  • в ДЭУ САО — в районе пос. Николаевка;
  • в ДЭУ ЦАО — по ул. 10 лет Октября, 194;
  • в ДЭУ ЦАО — в мкр. Загородный, 52;
  • в ДЭУ КАО — по ул. 22 Декабря, 100;
  • в ДЭУ ОАО — на Окружной дороге, в районе СНТ «Железнодорожник».

В мэрии напомнили, что выгрузка снега на территории, не предназначенной для складирования снежных масс, а также сдвигание снега от частных территорий на проезжую часть или в полосу отвода автомобильных дорог являются нарушением. За это омичам грозит денежный штраф.

Талоны на вывоз снега на снегоприемные пункты в Омске можно приобрести в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Стоимость приемки одного кубометра снега составляет 80 рублей. Более подробную информацию можно узнать в учреждении.

#Город#Новости#Омская область#Снег#Снегопады#Дорожные работы#Дорожные службы#Ольга Акамова
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