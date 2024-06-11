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место происшествия

Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку

11 июня 2024, 08:10
Фото: Паблик «ЧП Омск»
место происшествия

В Омске вандалы выбили стекло уже на 40-й по счету остановке

В Омске была разгромлена еще одна остановка общественного транспорта — ДОСААФ. Администрация города пообещала заменить разбитое стекло на этой неделе. По информации властей, только с начала года вандалы повредили около 40 остановок.

Сегодня, 11 июня, в паблике «ЧП Омск» было опубликовано фото еще одной разгромленной остановки общественного транспорта. На этот раз вандалы добрались до остановки ДОСААФ.

Чуть позже на этот пост отреагировали в администрации Омска и пообещали к концу недели заменить стекло.

«Дорожные службы УДХБ до конца недели произведут замену разбитого стекла. Администрация города убедительно просит не разбивать и не разрушать элементы городской инфраструктуры», — ответили власти.
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Паблик «ЧП Омск»

Помимо этого, в комментариях к посту омичка пожаловалась, что на остановке «Авангард» у ж/д вокзала также отсутствует стекло. По словам женщины, «оно куда-то загадочно исчезло». В администрации ей ответили, что стекло обязательно заменят, но когда — пока неизвестно.

«Мы понимаем ваше беспокойство. При поступлении материала произведем замену. Пока указать сроки невозможно», — уточнили в администрации.

Отметим, что только в этом году в Омске было повреждено около 40 автобусных остановок. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

Напомним, после того как остановка на площади Победы была разгромлена, мэр Шелест обратился к руководству полиции с просьбой уделить особое внимание этому происшествию. Он также пригрозил вернуть металлические и бетонные остановочные павильоны, объяснив, что это «легко устроить, некрасиво, зато вполне надежно».

«Вернуть бетонные остановки?». В Омске вандалы обстреляли еще одну остановку
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