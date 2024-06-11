Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Сегодня, 11 июня, в паблике «ЧП Омск» было опубликовано фото еще одной разгромленной остановки общественного транспорта. На этот раз вандалы добрались до остановки ДОСААФ.
Чуть позже на этот пост отреагировали в администрации Омска и пообещали к концу недели заменить стекло.
«Дорожные службы УДХБ до конца недели произведут замену разбитого стекла. Администрация города убедительно просит не разбивать и не разрушать элементы городской инфраструктуры», — ответили власти.
Помимо этого, в комментариях к посту омичка пожаловалась, что на остановке «Авангард» у ж/д вокзала также отсутствует стекло. По словам женщины, «оно куда-то загадочно исчезло». В администрации ей ответили, что стекло обязательно заменят, но когда — пока неизвестно.
«Мы понимаем ваше беспокойство. При поступлении материала произведем замену. Пока указать сроки невозможно», — уточнили в администрации.
Отметим, что только в этом году в Омске было повреждено около 40 автобусных остановок. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.
Напомним, после того как остановка на площади Победы была разгромлена, мэр Шелест обратился к руководству полиции с просьбой уделить особое внимание этому происшествию. Он также пригрозил вернуть металлические и бетонные остановочные павильоны, объяснив, что это «легко устроить, некрасиво, зато вполне надежно».