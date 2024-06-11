Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку

Помимо этого, в комментариях к посту омичка пожаловалась, что на остановке «Авангард» у ж/д вокзала также отсутствует стекло. По словам женщины, «оно куда-то загадочно исчезло». В администрации ей ответили, что стекло обязательно заменят, но когда — пока неизвестно.